Ieri, lunedì 3 novembre 2025, al termine della settima puntata del Grande Fratello, si è verificata una lite tra Simone De Bianchi e Omer Elomari.

Eliminazione di Francesco Rana e tensione in Casa

La puntata ha visto l’eliminazione definitiva di Francesco Rana. Tra i concorrenti a rischio eliminazione c’era anche Simone. La tensione è nata quando Omer ha espresso il suo disagio per le critiche ricevute da Francesca Carrara, accusandola di mettere in dubbio la sua sincerità nei confronti di Valentina Piscopo e di averlo messo in cattiva luce con Domenico D’Alterio.

Omer ha chiesto: “Perché devo litigare con Domenico per la domanda della tua mamma?”, cercando di chiarire il suo punto di vista. La discussione si è rapidamente infiammata con l’intervento degli altri concorrenti.

Francesca Carrara ha detto: “Non mi piace come ti rivolgi. Sono contenta che stai uscendo Omer”. Jonas Pepe ha colto la palla al balzo per attaccare il gieffino siriano, mentre Domenico ha cercato di riportare la calma. Ma Omer, parlando di Simone, ha ribattuto: Lui vuole farmi fare brutta figura, dovete apprezzare la mia sincerità”.

Il confronto in giardino tra Simone e Omer

Dopo essersi calmati, Simone De Bianchi e Omer Elomari hanno deciso di chiarirsi in giardino.

Omer ha spiegato di sentirsi ferito dal comportamento di Francesca Carrara, ritenendo che abbia scelto il momento sbagliato per criticarlo e che il suo intervento fosse in realtà più indirizzato a Rasha Younes.

Simone ha ascoltato attentamente e ha risposto: “Ci sta che lei arrivi al punto di Rasha”. Successivamente, il romano ha chiarito il vero motivo del comportamento della madre: secondo lui, l’Omer visto durante il gioco non corrisponde al ragazzo che conoscono e apprezzano.

Questo ha portato a una discussione anche sul comportamento ambiguo di Rasha Younes e sull’avvicinamento di Omer alla compagna di Domenico D’Alterio, che non è stato visto di buon occhio.