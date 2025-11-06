Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello. Tra i protagonisti di questa settimana c’è Jonas Pepe, il discusso modello che ha deciso di parlare apertamente del rapporto speciale che lo lega alla piercer Anita Mazzotta.

Jonas Pepe racconta il suo legame con Anita Mazzotta

Lunedì 10 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti a rischio eliminazione c’è proprio Jonas Pepe, recentemente al centro dell’attenzione mediatica per il feeling speciale nato con Anita Mazzotta.

Da quando la piercer milanese è rientrata nella Casa, i due concorrenti sono diventati inseparabili. Jonas Pepe ha più volte tentato di baciarla, mostrando un forte interesse e complicità, che non è passata inosservata al pubblico di Canale 5.

Il commento di Jonas sul rapporto con Anita

Parlando con Domenico D’Alterio, Jonas Pepe ha confessato le proprie emozioni: "È nato qualcosa, pure bello importante. Lei è tanto affettuosa, a me piace".

Il modello romano ha inoltre sottolineato quanto Anita Mazzotta sia per lui una delle persone più significative all’interno del programma: "È una ragazza che merita".

Anita Mazzotta e Jonas Pepe: tra timori e sentimenti

Dopo il confronto con Domenico D’Alterio, Jonas Pepe ha passato del tempo con Anita Mazzotta. Nonostante un nuovo tentativo di bacio e una conversazione sui loro sentimenti, il modello ha mostrato un certo malumore, mentre la piercer ha cercato di rassicurarlo con qualche sorriso e piccolo gesto affettuoso.

Jonas ha confessato: "Ci vuole coraggio a interessarsi di una persona qua dentro. Cosa devi capire ancora?". Anita ha risposto: "Fammi passare del tempo".

La concorrente ha spiegato di voler riflettere prima di lasciarsi andare, sottolineando l’importanza del parere di sua madre nella sua vita: "Fin da sempre, per avere certezza di qualsiasi situazione chiedevo a mamma. Adesso sto cercando di capire cosa mi direbbe lei. Io una cosa non l’ho mai fatta senza la sua approvazione o meno".

Cosa accadrà tra Jonas e Anita nella Casa del GF?

Colpito dalla sincerità di Anita Mazzotta, Jonas Pepe si è mostrato comprensivo ma ha anche invitato la giovane concorrente a seguire il cuore: "Tu non avrai mai la certezza".