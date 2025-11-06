Nel corso dell'ultima serata speciale nella stanza del Capitano del Grande Fratello, Mattia Scudieri, Ivana Castorina e Grazia Kendi si sono trovati al centro di una discussione. Tra coccole, sguardi complici e risate, Mattia ha dovuto rispondere alle domande dirette di Ivana riguardo al suo rapporto con Grazia. Questo confronto, tuttavia, non ha fatto altro che evidenziare la crescente tensione e l’alchimia tra i due, che non è sfuggita nemmeno a Carlotta, l’ex fidanzata di Mattia, che si è infuriata dopo aver visto l’intesa tra i due concorrenti.

La crisi tra Mattia e Carlotta

Durante l’episodio, è emerso che Mattia Scudieri era ignaro del fatto che la sua relazione con Carlotta fosse ufficialmente giunta al termine. Quest’ultima, infatti, ha recentemente pubblicato un post su Instagram in cui annunciava la fine della loro storia, dopo aver osservato per giorni il comportamento di Mattia con Grazia. Il gieffino, tuttavia, non sembra consapevole di quanto accaduto fuori dalla Casa, continuando a vivere il suo rapporto con Carlotta come se nulla fosse cambiato.

La crescente alchimia tra Mattia e Grazia

Nonostante Mattia affermi di voler proseguire la sua storia con Carlotta una volta fuori dalla Casa, Ivana non ha dubbi sul fatto che tra lui e Grazia ci sia una connessione particolare. "Vedo i tuoi occhi quando guardi lei, sono differenti rispetto all'inizio", ha sottolineato la concorrente, evidenziando la sintonia crescente tra i due. Mattia, pur dichiarando di essere attratto solo da Grazia come persona, non ha escluso del tutto la possibilità che tra loro possa nascere qualcosa, sebbene affermi di essere sicuro dei sentimenti che prova per Carlotta.

Il chiarimento tra Mattia e Grazia

Nel frattempo, dopo il confronto con Ivana, Mattia e Grazia si sono appartati per parlare più a fondo della loro relazione. Grazia ha chiesto a Mattia cosa si aspetta dal loro legame una volta che saranno fuori dalla Casa. La risposta di Mattia, sebbene sincera, ha suscitato qualche dubbio in Grazia, che lo ha consigliato di "parlare con più parsimonia". Nonostante la sincerità di Mattia, l’intesa tra lui e Grazia sembra destinata a crescere, mettendo ancora più in difficoltà la già fragile relazione con Carlotta.

La dedica d'amore di Mattia e la reazione di Carlotta

In un momento particolarmente emotivo, Mattia Scudieri ha parlato apertamente del suo rapporto con Carlotta, ammettendo che ci sono stati momenti in cui ha pensato di lasciarla a causa delle difficoltà vissute insieme. Tuttavia, Mattia è convinto che, una volta fuori dalla Casa, lui e Carlotta riusciranno a superare i loro problemi e a rafforzare il loro legame. Un pensiero che non è riuscito a placare la rabbia di Carlotta, che aveva già mostrato segni di frustrazione per la vicinanza tra Mattia e Grazia.

Carlotta farà chiarezza con Mattia?

Nei giorni successivi, qualcosa potrebbe essere cambiato. Carlotta ha infatti postato una foto su Instagram di un aereo, suscitando i sospetti dei fan: sta per andare a Roma per chiarire definitivamente con Mattia? La tensione tra i due sembra non essere ancora giunta a una risoluzione, e il pubblico si chiede se Carlotta avrà l’opportunità di confrontarsi faccia a faccia con Mattia.