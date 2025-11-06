Luca Vezil torna a parlare della fine della sua lunga relazione con Valentina Ferragni, sorella della celebre Chiara, dopo ben 9 anni insieme. A tre anni dalla separazione, l’influencer condivide le difficoltà affrontate e le riflessioni su quella storia che ha segnato profondamente la sua vita.

Il silenzio di Luca dopo la separazione

Per anni, Luca Vezil ha preferito non entrare nei dettagli della rottura con Valentina Ferragni, mantenendo il massimo rispetto verso la sua ex e la loro relazione. Solo recentemente, durante la sua partecipazione al podcast Hey Luca, l’influencer ha deciso di raccontare i retroscena della separazione.

Una relazione che ha cambiato la vita di Luca Vezil

Secondo le sue parole, la storia con Valentina Ferragni è stata intensa e ha richiesto grandi sacrifici: “Per questa relazione ho stravolto molto la mia vita e la mia vita è stata stravolta da questa relazione e da tutto quello che poi ne è conseguito. Ho lasciato la mia città, la mia famiglia, i miei amici, inseguendo quello che sarebbe venuto, purché questa relazione fosse in piedi”.

L’influencer ha ammesso che la separazione è stata difficile: dopo nove anni insieme, sentiva come se gli mancasse la terra sotto i piedi, soprattutto perché avevano costruito molto insieme, comprese amicizie e progetti comuni.

Oggi: nuova vita e nuovi percorsi

A oggi, Valentina Ferragni è impegnata con Matteo Napoletano, mentre Luca Vezil è nuovamente single dopo la rottura con Virginia Stablum.