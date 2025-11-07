Nella Casa del Grande Fratello VIP, le dinamiche tra i concorrenti continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. In particolare, il crescente avvicinamento tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta ha scatenato reazioni e confessioni all’interno del gruppo, coinvolgendo anche Simone De Bianchi.

Simone De Bianchi si Confessa a Benedetta Stocchi

Simone De Bianchi ha deciso di aprirsi con Benedetta Stocchi, raccontando i sentimenti che prova per Anita Mazzotta e la difficoltà di gestire la situazione.

"Io l'ho presa in quel posto anche se dopo mezz'ora avevo già capito che mi piacesse Anita. Per rispetto mi sono mosso in maniera più delicata, poi c'è chi ha tastato da una parte e dall'altra ed è arrivato alla conclusione", ha spiegato Simone.

Benedetta ha commentato il rapporto tra Jonas e Anita: "Spero che Jonas non stia facendo il paravento. Secondo me non lo sta facendo perché sa chi ha di fronte e vedo una cosa bella e vera tra loro".

Simone ha inoltre raccontato quanto la situazione sia difficile per lui: "Il mio modo di fare è super rispettoso, io so perfettamente che lei è qui per viversi il percorso a prescindere da quello che io posso provare. Faccio fatica a sentirli punzecchiare, a sentire certe cose che si dicono. Ad oggi, non mi fa bene neanche parlarci, devo trovare un equilibrio".

Benedetta ha consigliato a Simone di provare a essere felice per il bene della ragazza, suggerendogli di gestire i propri sentimenti con maturità.

Jonas Pepe e l’Attrazione Verso Anita Mazzotta

All’interno della Casa, Jonas Pepe sta vivendo un momento di grande vicinanza con Anita Mazzotta, ma faticando a mantenere le distanze. La ragazza, sentendo il cambiamento nel comportamento di Jonas, decide di affrontarlo direttamente: "Mi dici perché ti stai allontanando? Vuoi davvero prendere le distanze? Io non posso permettermi di farmi condizionare la giornata da qualcuno. Devi capire quale strada vuoi seguire: lontano o vicino".

Jonas Pepe ha ammesso le difficoltà nel contenere i propri sentimenti: "Non penso di riuscire ad allontanarmi da te. Non riesco più a stare vicino a te senza baciarti. Adesso me ne vado perché mi hai fatto dire qualcosa che non volevo dire. Non ce la faccio più a guardarti così".

Anita Mazzotta appare perplessa e cerca chiarezza sul futuro del loro rapporto: "Quindi io dovrei capire che, se oggi tu vuoi stare più lontano, allora devo starti lontano?".