Negli ultimi mesi La Ruota della Fortuna, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ha registrato un grande successo, riuscendo a battere la concorrenza di Affari Tuoi, programma leader della scorsa stagione televisiva. Al fianco del conduttore, Samira Lui ha conquistato il pubblico con il suo ruolo in studio.

Le critiche di Claudia Gerini

Nonostante i tanti apprezzamenti, alcune voci hanno criticato il ruolo della valletta, definendolo “anacronistico”. Tra queste, l’attrice Claudia Gerini. Nel podcast Tintoria, Gerini ha commentato l’uso delle vallette nei programmi televisivi: "Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda. Noi a Non È La Rai non eravamo nude. Ancora oggi vedo… cento anni dopo, il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. Secondo me è una cosa anacronistica. Magari ci potrebbe essere un ragazzo o entrambi vestiti normalmente".

Le parole dell’attrice hanno generato un acceso dibattito sui social, con molte reazioni da parte dei fan della trasmissione.

Il chiarimento di Claudia Gerini su Instagram

Per chiarire la sua posizione, Gerini ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, precisando: "Ragazzi e ragazze calmatevi! Non volevo assolutamente criticare Samira Lui, ragazza che ammiro tantissimo, bella e brava e dolcissima. Dicevo soltanto che oggi come ieri la donna vestita in modo sensuale attira il pubblico, e non mi sembra che si siano fatti molti passi avanti. Samira potrebbe infatti co-condurre! Mi dispiace se sono sembrata acida… non volevo proprio!".