Il Grande Fratello Vip si farà. Dopo settimane di indiscrezioni, arrivano conferme sempre più solide sul ritorno del reality di Alfonso Signorini su Canale 5. La nuova edizione dovrebbe partire tra marzo e aprile 2026, subito dopo la chiusura del Grande Fratello di Simona Ventura, che si concluderà a dicembre.

Da Simona Ventura a Veronica Gentili: cambio di guardia a gennaio

Secondo le ultime voci, a gennaio lo spazio lasciato libero da Simona Ventura sarà occupato da Veronica Gentili con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Una mossa strategica di Mediaset per mantenere alta l’attenzione del pubblico dei reality anche nei mesi invernali.

Grande Fratello Vip 2025: provini già in corso

Come riportato da Davide Maggio, i casting per il Grande Fratello Vip sono già ben avviati. Signorini e il suo team sarebbero al lavoro sulla selezione di un cast “di primissimo livello”. Inoltre, il giornalista ha rivelato che anche Maria De Filippi potrebbe essere coinvolta nel progetto, seppur in modo ancora misterioso.

Massimo Lovati tra i papabili concorrenti

Tra i nomi circolati in queste settimane spunta quello di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. A lanciare l’indiscrezione è stata Selvaggia Lucarelli, ma Lovati ha preferito mantenere il riserbo: “Non so, sono cose di cui si occupa il mio agente. Se vorrei partecipare? Non so, prendo quello che viene”.

Bianca Balti e Alba Parietti nel mirino di Signorini

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha confermato che il GF Vip 2025 si farà e ha svelato alcuni dei nomi più chiacchierati: Alba Parietti, Federica Pellegrini e Bianca Balti.

Alessi ha dichiarato: “Il Grande Fratello Vip ci sarà e forse ci sarà una top model che abbaglierà tutti. Sono stati contattati grandi nomi e tra questi ci sono Alba Parietti, Federica Pellegrini e, speriamo, Bianca Balti”.

Bianca Balti: un possibile colpaccio per il reality

La partecipazione di Bianca Balti sarebbe un vero e proprio colpo mediatico. La top model, da sempre attenta a temi sociali e legati alla salute delle donne, potrebbe portare un messaggio importante al pubblico del reality. Alessi ha sottolineato: “Bianca tiene molto a dimostrare che le donne che hanno affrontato momenti difficili, anche legati alla malattia, possono tornare a vivere con serenità e felicità”.

Alba Parietti accetterà l’invito?

Nonostante Alba Parietti abbia più volte dichiarato di non voler partecipare a nessun reality, Signorini potrebbe tentare il “colpo di teatro” e convincerla a entrare nella Casa. Sarebbe un ritorno clamoroso per una delle opinioniste più iconiche della TV italiana.