Valentina Piscopo ha messo fine alla sua storia d’amore con Domenico D’Alterio, con un post sui social che non lascia spazio a dubbi. La relazione, durata nove anni, si conclude dopo gli ultimi sviluppi all’interno della casa del Grande Fratello.

Il post di Valentina sui social

Con un messaggio chiaro e diretto, Valentina scrive: “Io personalmente metto fine a tutta la mia storia. Perché poi devo passare anche per quella che non sono. Così non sto bene. Buona notte”. Il post segnala una decisione definitiva, maturata dopo le tensioni legate al comportamento di Domenico D’Alterio nei confronti di Benedetta Stocchi.

Ultimatum e tensioni nella Casa del GF

Nelle puntate precedenti, Valentina aveva dato un ultimatum a Domenico riguardo il suo rapporto con Benedetta. I comportamenti del compagno hanno spinto la giovane a prendere la decisione di chiudere definitivamente la relazione.

Durante la diretta, Simona Ventura spiega a Domenico D’Alterio: “Secondo me, con questo post ti sta comunicando una decisione. Sta mettendo fine alla vostra relazione di nove anni”.

La reazione di Domenico D’Alterio

Scosso dalla notizia, Domenico dichiara: “Quando uscirò da qui, chiarirò tutto quello che c’è da chiarire. Non era mia intenzione arrivare a tutto questo. Sicuramente da oggi in poi con Benedetta ci sarà solo il buongiorno. Poi ognuno farà il suo percorso”.

Aggiunge, commentando l’assenza di Valentina a un incontro: “Si è scocciata anche lei di fare questi teatrini davanti alle telecamere. È una persona delusa. Io ho fatto di tutto e di più per allontanarmi. Ma siamo nello stesso posto”.

La lettera di addio di Valentina

Durante la diretta, Domenico legge anche la lettera inviata da Valentina: “Sei libero di vivere questa esperienza come meglio credi, ma io non ci sono più”.