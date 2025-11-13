Valentina Autiero, uno dei volti più amati del parterre di Uomini e Donne, è tornata a parlare del dating show di Maria De Filippi durante una nuova puntata di CasaLollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni.

Nel corso dell’intervista, l’ex dama ha affrontato alcuni dei temi più chiacchierati delle ultime settimane, soffermandosi in particolare sul “triangolo” tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

“C’è troppo clamore dietro” — La riflessione di Valentina Autiero

Commentando la vicenda che ha dominato le discussioni social e televisive, Valentina Autiero ha espresso la propria opinione sull’eccessiva attenzione mediatica riservata ai tre protagonisti: “È normale che due ragazzi che sono stati insieme tentino di riprovarci. È stato parlarne completamente e cercare qualsiasi dettaglio… C’è troppo clamore dietro. Forse neanche loro si aspettavano che la cosa venisse ingigantita così tanto”.

Valentina Autiero sui social: “Si fanno tanti giochetti”

Durante l’intervista, Valentina Autiero ha affrontato anche il tema del ruolo dei social network nel mondo dei sentimenti e della televisione, sottolineando come tutti, in un modo o nell’altro, li utilizzino per comunicare indirettamente: “Si fanno un sacco di giochetti sui social, è una cosa che fanno tutti. Postano delle stories equivocabili. Io sono dell’idea che se una cosa vuoi renderla pubblica la rendi pubblica, altrimenti no”.

L’ex dama ha ammesso di farlo talvolta anche lei: “A volte magari lo faccio anch’io: voglio mandare un messaggio a qualcuno ma non voglio essere diretta. I social ormai sono diventati anche un modo per sfogarsi”.

Un’osservazione che mostra la piena consapevolezza dei protagonisti di Uomini e Donne sull’impatto dei social network, dove ogni azione può influenzare la percezione del pubblico.

Ciro Solimeno tronista: il commento di Valentina Autiero

Uno dei momenti più interessanti dell’intervista è stato il commento sulla decisione di Ciro Solimeno di accettare il trono dopo la fine della frequentazione con Martina De Ioannon. “Non stavano insieme da cent’anni, però sarebbe stato più sincero dire: ‘Faccio questo casino perché mi sono sentito preso in giro’. Non penso che lei gli abbia messo le corna, ma così innamorato forse non lo era”.

La dama ha aggiunto: “Se ti struggi per qualcuno, non riesci a metterti in gioco dopo cinque minuti, a meno che non fosse una storia già finita prima”.

Tuttavia, Valentina ha difeso la scelta del giovane tronista, spiegando che a volte gli amori giovani si superano più facilmente: “Ciro è un ragazzo, e gli amori di quell’età si superano anche in maniera differente. A meno che non ci siano situazioni più dolorose, ha fatto bene così”.