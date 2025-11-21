Un clima di altissima tensione scuote la Casa del Grande Fratello, dopo un episodio che ha lasciato senza parole concorrenti e pubblico. Due notti fa, infatti, Omer Elomari ha vissuto un momento di forte nervosismo, arrivando ad abbassarsi i pantaloni davanti ai coinquilini. La scena, ripresa in diretta, si è rapidamente diffusa sui social, dividendo gli utenti tra chi parla di “goliardia” e chi ritiene il gesto totalmente inaccettabile.

Il flirt tra Rasha Younes e Omer Elomari divide la Casa

Il rapporto nato tra Rasha Younes e Omer Elomari continua a essere al centro del dibattito, dentro e fuori dal reality. Durante l’ultima puntata, sia concorrenti che opinioniste hanno espresso dubbi sulla genuinità della relazione, alimentando tensioni sempre più evidenti.

Jonas Pepe accusa Rasha: “Ha cambiato idea troppo in fretta”

A innescare lo scontro è stato Jonas Pepe, che ha messo in dubbio la sincerità di Rasha ricordando sue dichiarazioni precedenti: “Lei diceva di non essere presa e che lui non le interessava molto, e adesso ha cambiato idea. Diceva anche che lui l’annoiava. (…) Per me lui ha perso il carattere da quando sta con lei, si è un po’ spento”.

Un intervento che ha immediatamente fatto infuriare Omer.

Omer Elomari esplode: “Non parlate del nostro rapporto!”

Il gieffino ha reagito con durezza alle parole di Jonas, difendendo la relazione con Rasha e chiedendo maggiore rispetto: “Non ho bisogno di nessuno che mi difende. E tu Rasha non spiegare le nostre cose. Non parlare del nostro rapporto con gli altri. (…) Lei mi ha addolcito e non ammosciato”.

Rasha parla di confini e intimità, Omer perde il controllo

La discussione è proseguita anche dopo cena, quando Rasha Younes ha spiegato il suo modo di vivere l’intimità: “L’intimità per me è così privata che non sono una che si bacia per strada. Anche nel letto per me c’è una linea rossa”.

Queste parole hanno riacceso l’ira di Omer: “Non spiegare queste cose personali! Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha. Ora siete arrivati a voler discutere della mia intimità? Basta!”.

Il gesto “shock” di Omer Elomari divide il web

Secondo le immagini mostrate dalla regia, nel culmine della tensione Omer avrebbe abbassato i pantaloni davanti ai coinquilini, gesto definito “shock” dal programma. La clip, rilanciata sui social, ha generato una spaccatura netta: chi lo considera un gesto provocatorio e ironico, e chi lo ritiene un atteggiamento inappropriato che meriterebbe un provvedimento.

Possibili provvedimenti disciplinari: parla Amedeo Venza

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il Grande Fratello starebbe valutando una sanzione nei confronti di Omer Elomari. A quanto sembra, la decisione finale potrebbe essere affidata al pubblico da casa durante la puntata del 24 novembre.