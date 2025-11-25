Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per il resoconto), durante la quale Giulia Soponariu è stata proclamata prima finalista di questa edizione.

L’ultimo appuntamento con il reality show condotto da Simona Ventura è stato visto da 1.877.000 spettatori con uno share pari al 14,5%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 24 novembre 2025 riportati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3 ha interessato 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 incolla davanti al video 976.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.077.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 621.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 744.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 793.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 411.000 spettatori con il 2.3%.