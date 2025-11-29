n queste settimane, Alfonso Signorini ha iniziato a selezionare i potenziali concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026. A quanto riportato dai principali siti di gossip, le risposte positive non sono mancate, confermando l’interesse dei vip italiani a partecipare al reality show più seguito di Canale 5.
23 candidati confermati e 9 riserve
Secondo Davide Maggio, i candidati confermati sarebbero 23, affiancati da 9 riserve meno note e quindi meno costose. La lista dei papabili concorrenti è molto varia: si va da cantanti a pugili, da attori italiani a attori turchi, includendo anche conduttrici, opinioniste, un ballerino, un ex politico e un personaggio che ha avuto un ruolo significativo nella politica.
Questa lista, sottoposta a Pier Silvio Berlusconi per l’approvazione, avrebbe ottenuto la fumata bianca, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.
Tra i nomi trapelati: Anna La Rosa e Donatella Rettore
Tra i nomi confermati, spiccano Anna La Rosa e Donatella Rettore, quest’ultima ospite di recente a Amici di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio la conduttrice di Amici a contattare la cantante convincendola a partecipare al reality.
Programmazione e ritorno del Grande Fratello Vip
Come riportato da Giuseppe Candela, “il balletto in palinsesto dovrebbe essere finito” e l’edizione vip del Grande Fratello è a un passo dalla conferma ufficiale. La programmazione prevederebbe:
- Chiusura dell’edizione nip condotta da Simona Ventura il 15 dicembre 2025
- Gennaio 2026 dedicato a show e varietà su Canale 5
- Ritorno del Grande Fratello Vip da marzo 2026, dopo Sanremo e le Olimpiadi
La decisione sarebbe stata facilitata anche dallo slittamento de L’Isola dei Famosi, come anticipato da Davide Maggio.