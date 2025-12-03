Mattia Scudieri è l’ultimo concorrente ad aver lasciato la Casa del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione, il giovane siciliano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sui social.

Le prime dichiarazioni di Mattia dopo l’uscita dal Grande Fratello

L’ultima puntata del reality show condotto da Simona Ventura, andata in onda lunedì primo dicembre 2025 su Canale 5, ha decretato l’eliminazione di Mattia Scudieri, uscito sconfitto dal televoto contro Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari.

Una volta varcata la porta rossa, Mattia è stato raggiunto dai microfoni del GF, e ha raccontato le emozioni contrastanti provate dopo i suoi 60 giorni all’interno della Casa: “Sono uscito dopo 60 giorni da questa fantastica Casa, è emozionantissimo. Sono triste e felice allo stesso tempo… triste perché ho lasciato persone veramente importanti là dentro e felice perché vado a ritrovarne altre importanti fuori. Spero di essere cresciuto personalmente, lo scoprirò solo vivendo fuori. Doveva arrivare questo momento… ed è arrivato!”.

Mattia torna sui social con Carlotta, ma scoppia la polemica

Mattia era riapparso sui social pubblicando una foto in compagnia della sua fidanzata Carlotta Vendemmia. Tuttavia, a scatenare una nuova ondata di polemiche, è stato un altro dettaglio: l’ex gieffino, infatti, ha piazzato un like ad un post in cui si sosteneva che la presenza di Grazia avrebbe penalizzato il suo percorso nel reality.

Un gesto che ha fatto infuriare molti sostenitori della gieffina, che hanno iniziato a condividere online foto e video che mostrano la complicità nata tra Mattia e Grazia durante il loro percorso nella Casa.