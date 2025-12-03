Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Mattia Scudieri è stato eliminato, lasciando la Casa tra grande emozione e numerose polemiche.

Il percorso del concorrente catanese è stato caratterizzato da un rapporto speciale con la coinquilina Grazia Kendi, rapporto che ha creato tensioni con la fidanzata Carlotta Vendemmia. La giovane aveva pubblicato un post lasciando intendere di aver chiuso la relazione, senza che il messaggio di smentita raggiungesse direttamente Mattia.

La scelta di Grazia Kendi

Il reality aveva convocato Grazia Kendi in confessionale, consegnandole una busta con le parole della fidanzata di Mattia. La produzione le aveva chiesto di scegliere se non svelare nulla a Scudieri e garantirgli l’immunità, oppure fargli scoprire tutto e affrontare la situazione.

Grazia decise di tenere per sé il contenuto della busta, ma successivamente Carlotta è stata convocata nella Casa per un confronto chiarificatore. Durante l’incontro, Grazia ha ammesso di provare qualcosa per Mattia, pur precisando di essersi comportata sempre come un’amica rispettando i confini.

Il pubblico e la complicità tra i due

Il pubblico da casa ha seguito con attenzione il legame speciale tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, sperando in un’evoluzione sentimentale. Tuttavia, nonostante la forte complicità, la storia tra i due non si è concretizzata. Video e contenuti sui social hanno mostrato momenti di grande intimità tra i concorrenti, tra cui anche una scena sotto le coperte, alimentando il dibattito tra i fan.

La riconciliazione con Carlotta Vendemmia

Dopo l’eliminazione, Mattia ha ripreso in mano i suoi social e pubblicato una storia su Instagram in compagnia della fidanzata, mostrando un bacio che suggella la loro riconciliazione.

Successivamente, il catanese ha iniziato a interagire con i commenti dei follower, tra cui uno che sottolineava come il rapporto con Grazia Kendi lo avesse penalizzato nel gioco: “Mi dispiace tu sia uscito perché eri un concorrente che portava allegria e spensieratezza. Ti ha penalizzato purtroppo questo percorso con Grazia. Spero tu possa renderti conto di chi hai al tuo fianco, perché la tua donna è stata impeccabile”.

Il like di Mattia a questo commento ha scatenato la reazioni dei sostenitori di Grazia, che hanno mal digerito la mossa social dell’ex gieffino.