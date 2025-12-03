È tornato l’appuntamento speciale con le pagelle di Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello ha pubblicato un nuovo video in cui ha rivelato il suo pensiero sui concorrenti, dalla new entry Dolce Dona fino al rapporto ormai ambiguo tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, senza dimenticare i cambiamenti di altri protagonisti della Casa.

Promossi, bocciati o rimandati da Sonia Bruganelli

La 19esima edizione del Grande Fratello sta per giungere al termine. Lunedì 8 dicembre 2025 andrà in onda su Canale 5 la semifinale, con al televoto Domenico D’Alterio, Simone De Bianchi, Rasha Younes e Francesca Carrara.

Nell’attesa, Sonia Bruganelli è tornata sui social con la rubrica “Promossi, bocciati o rimandati”. Commentando le dinamiche della Casa nell’ultima settimana, ha detto: “Dolce, effettivamente, ha creato un po’ di gelosie in Rasha, Anita… mi sono anche divertita nel vedere le facce degli uomini e quindi io Dolce la promuovo assolutamente”.

Sul rapporto tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, ha dichiarato: “I Benico, non dovrei dirlo, ma inizio a non credere più che sia solo amicizia. La pancia li promuove, la testa li boccia”.

Riguardo a Anita Mazzotta, Sonia ha osservato: “Il comodino ha creato il panico però ben venga… Sono contenta di come ha reagito per cui la promuovo”.

E sul rapporto tra Jonas e Rasha, ha commentato: “Non li vedo assolutamente insieme, mantengo le coppie come sono”.

La classifica settimanale di Sonia Bruganelli

Dopo aver parlato dei singoli concorrenti, Sonia Bruganelli ha stilato la sua classifica settimanale e ha spiegato: