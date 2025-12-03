Ha passato un’estate decisamente difficile Rocio Munoz Morales. Lo scandalo che ha travolto Raoul Bova, suo allora compagno di vita, l’ha colpita come un vero e proprio urto emotivo.

Mentre Bova sembra aver ritrovato la serenità accanto alla collega Beatrice Arnera, poco si sapeva sulla vita sentimentale della Morales.

La fine della storia con Raoul Bova

Dopo 12 anni d’amore e due bambine, Raoul Bova avrebbe avuto una liaison parallela quando la fine della storia con Rocio Morales non era ancora stata resa pubblica. A peggiorare la situazione, gli audio delle conversazioni che testimonierebbero il tradimento furono divulgati senza il consenso di Bova, causando enorme imbarazzo non solo all’attore, ma a tutta la sua famiglia.

Bova definì l’episodio “una violenza”, lasciando evidenti strascichi emotivi. Successivamente, l’ex coppia ha raggiunto un accordo di separazione che includeva anche un risarcimento per danni morali a favore di Rocio Morales.

Nuovo amore per Rocio: Vittorio Chini

Secondo il settimanale Chi, anche Rocio Morales avrebbe trovato un nuovo amore: Vittorio Chini, amministratore di Endomedica, azienda attiva nel settore sanitario. Si tratta di un uomo serio e riservato che avrebbe conquistato il cuore della bella attrice spagnola.

All’evento di presentazione del nuovo libro di Rocio, La vita adesso, che racconta la storia di una moglie tradita, Vittorio Chini era presente e l’ha abbracciata affettuosamente, lasciando intendere una complicità speciale.

Inoltre, l’amministratore ha salutato con calore anche la mamma di Rocio, Maria Pilar, come se fosse avvenuta una vera e propria presentazione ufficiale.