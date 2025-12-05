Ieri, Caterina Balivo ha accolto nel suo programma La Volta Buona due ospiti molto attesi: Clizia Incorvaia e Micol Incorvaia. Le sorelle, entrambe volti noti dello spettacolo, hanno raccontato aneddoti sulla loro vita privata, tra risate e momenti di leggerezza. Non sono mancate curiosità sul loro rapporto e… una simpatica gaffe della conduttrice.

Quando WhatsApp diventa protagonista

Durante la chiacchierata, le due sorelle hanno parlato del loro modo di comunicare su WhatsApp, completamente diverso l’uno dall’altro.

Micol ha spiegato con ironia: “Lei ha questa cosa meravigliosa di esprimere un solo concetto in dieci messaggi”, mentre Clizia ha confessato: “Io scrivo parola per parola, ogni messaggio è una parola”.

Tra le risate, Micol ha ricordato un episodio particolare: un messaggio troppo lungo aveva portato le due a bloccarsi su WhatsApp per ben tre mesi. Alla fine, però, si sono ritrovate al compleanno del padre a Lampedusa, superando la “crisi digitale”.

La gaffe di Caterina Balivo

È stato proprio questo racconto a far scattare la gaffe di Caterina Balivo. Vedendo la differenza d’età tra le sorelle – 13 anni – la conduttrice ha chiesto, con aria seria: “Solo tuo padre perché avete due papà differenti?”.

Le sorelle, tra le risate, hanno subito chiarito: hanno lo stesso padre. La Balivo, visibilmente divertita, ha spiegato il suo dubbio: pensava potesse esserci un’altra famiglia a causa della differenza d’età.

Clizia ha chiuso il momento con una battuta irresistibile: “No, no. Loro si davano da fare con l’amore”, scatenando ancora più risate in studio.