Il Grande Fratello ha deciso di regalare ai concorrenti un incontro d’eccezione. Dopo l’ingresso di Marina La Rosa, nella Casa è arrivata un’altra protagonista di una passata edizione del reality: Barbara Alberti, scrittrice, sceneggiatrice e volto noto della televisione.

L’annuncio della guest star

A leggere il comunicato ufficiale sono stati Donatella Mercoledisanto e Jonas Pepe: “La cultura al GF è di casa… Oggi accoglierete un’ospite speciale: Barbara Alberti varcherà la Porta Rossa per una lezione di poesia. Preparate i vostri versi, le vostre emozioni, le vostre domande. Sarà un incontro tra anime, parole e verità. È il momento di mostrare il poeta che c’è in voi”.

Tra i concorrenti, solo Rasha Younes è sembrata riconoscere subito la scrittrice. Donatella, emozionata, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Per noi è un onore. Questo è un regalo bellissimo che vi servirà per tutta la vita. Sta venendo qui un mostro sacro. Ha fatto tantissimo nel cinema, nella TV, nella letteratura. Lei è una signora con la S maiuscola”.

Molti gieffini non conoscono Barbara Alberti

A quanto pare, però, solo Rasha Younes, Domenico D’Alterio e Donatella Mercoledisanto conoscevano davvero la carriera di Barbara Alberti. La scoperta ha irritato la casalinga barese, spesso accusata dai coinquilini di essere “poco acculturata”.

Lo sfogo di Donatella: “Madonna che ignoranza”

Appartatasi in cucina, Donatella si è lasciata andare a uno sfogo: “Ma è possibile che questi non sappiano chi sia? Madonna mia. Come si fa a non conoscere una donna del genere?! Poi dicono che io sono quella ignorante. Alla faccia degli ignoranti: questi non conoscono nemmeno il pane che mangiano. Lei ha fatto tanta TV, ma non solo: ha scritto tanti libri. Ne ho letto uno, ma ora ho un vuoto sul titolo… Ma stiamo scherzando? Poi criticano me”.

L’ingresso in Casa e l’incontro con i concorrenti

Quando Barbara Alberti ha varcato la porta rossa, l’accoglienza è stata calorosa. Tutti i concorrenti si sono trasformati in perfetti padroni di casa, pronti a vivere un momento speciale.

L’ospite ha ascoltato uno ad uno i racconti dei gieffini, condividendo poi la propria storia: dall’infanzia, alle sue esperienze nel mondo della cultura, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip 4.