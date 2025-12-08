La semifinale del Grande Fratello va in onda questa sera su Canale 5 e si preannuncia come una delle puntate più decisive dell’intera edizione. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, affiancata in studio dai commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, mentre il ruolo di opinionista sarà affidato a Sonia Bruganelli.

Eliminazioni a raffica: metà degli inquilini lascerà la Casa

Mancano pochi giorni alla finalissima e la semifinale sarà caratterizzata da numerosi televoti lampo: molti concorrenti dovranno abbandonare definitivamente la Casa, rinunciando alla possibilità di contendersi la vittoria. Il pubblico, come sempre, avrà l’ultima parola.

Jonas e Giulia di fronte a una scelta che può cambiare tutto

Non saranno al sicuro nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. Durante la diretta verranno messi davanti a una decisione difficile, capace di far aumentare il montepremi, ma solo accettando un grande sacrificio personale. Una scelta dagli esiti imprevedibili che potrebbe stravolgere gli equilibri della Casa.

Crisi tra Omer e Rasha: è finita tra i “Rashmer”?

Tra gli argomenti più attesi c'è la situazione tesa tra Omer Elomari e Rasha Younes. La coppia, ribattezzata dal pubblico “Rashmer”, da giorni vive un momento di forte distanza: critiche, freddezza e un muro emotivo stanno sostituendo ciò che era un legame affettuoso. La domanda è inevitabile: la loro storia è arrivata al capolinea?

Dolce Dona: collegamento dal Kosovo dopo l’addio alla Casa

Spazio anche a Dolce Dona, la concorrente proveniente dal GF Kosovo, che ieri sera ha lasciato a sorpresa la Casa italiana. La sua uscita ha diviso gli inquilini tra chi ne sente la mancanza e chi aspettava un suo allontanamento. In puntata ci sarà un collegamento dal Kosovo per un faccia a faccia finale.