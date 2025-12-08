Dolce Dona ha concluso la sua breve esperienza nella Casa del Grande Fratello, dove era entrata come ospite il primo dicembre. La sua permanenza, seppur limitata nel tempo, le ha lasciato emozioni forti e un legame sincero con gli altri concorrenti.

Un’esperienza intensa nella Casa più spiata d’Italia

“Eccoci qua ragazzi, è arrivato il momento di abbandonare la Casa, non per mia scelta, ma perché il mio gioco deve continuare in un altro Grande Fratello – ha raccontato Dolce Dona –. È stata un’esperienza unica che porterò con me per sempre”.

Il legame con i compagni di avventura

Dolce Dona ha ammesso che il distacco dai compagni è stato più difficile del previsto: “Pensavo che fosse facile per me stare una settimana e andare via, e invece no, perché già mi sono affezionata ai ragazzi. Non vederli più e non poterli salutare… ho preferito non salutarli”.

Dal Grande Fratello Italia al Big Brother Vip Kosovo

Il percorso di Dolce Dona prosegue ora nel Big Brother Vip Kosovo, dove è una concorrente ufficiale. Interrogata su chi porterebbe con sé, l’influencer ha risposto: “Sicuramente Omer, lui ha il mio stesso carattere, e Donatella”.