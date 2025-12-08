Vittorio Menozzi, ex concorrente del Grande Fratello, annuncia il suo debutto nella nuova serie di Martin Scorsese, The Saints.

L’ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo aver concluso la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, ha continuato la sua carriera come modello e influencer, coltivando però il sogno della recitazione. Oggi, sembra finalmente aver raggiunto il suo obiettivo.

Attraverso il suo profilo Instagram, Vittorio Menozzi ha condiviso alcuni scatti dal set di The Saints, accompagnati da una didascalia ricca di emozione: “Finalmente posso condividere alcune foto di backstage della seconda stagione di The Saints, prodotta da Martin Scorsese. Uno dei giorni più belli della mia vita: un ricordo che ogni sfida vale la pena affrontare e ogni traguardo viene dal duro lavoro. Il resto è gratitudine e restare devoto al mio cammino”.

The Saints, la serie prodotta da Martin Scorsese, sarà composta da otto episodi e racconta le vite e i sacrifici di figure storiche di grande rilievo, tra cui: