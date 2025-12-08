Potrebbe esserci anche Rocco Siffredi nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo. L’indiscrezione arriva direttamente dalla newsletter Celebrity Watch di Santo Pirrotta, pubblicata su Vanity Fair.

L’indiscrezione: “Rocco pronto a varcare la Porta Rossa”

«Nel futuro di Rocco Siffredi potrebbe esserci anche una famosa Porta Rossa: quella del Grande Fratello Vip – scrive Pirrotta –. Dopo l’esperienza da naufrago a L’Isola dei Famosi e qualche tempesta nella sua carriera, Rocco è pronto a trasformare la Casa in un vero e proprio set di seduzione e imprevisti».

Per l'attore sarebbe la prima partecipazione come concorrente, ma non la prima volta nella Casa: circa dieci anni fa, infatti, Rocco Siffredi entrò come ospite durante l’edizione vinta da Federica Lepanto.

Signorini convince Siffredi? Le ipotesi sul cast

Resta ora da capire se Alfonso Signorini sia realmente riuscito a convincere Rocco a prendere parte al nuovo GF Vip. Nella lista dei “papabili” inviata settimane fa a Pier Silvio Berlusconi, infatti, il suo nome non compariva.

Secondo alcune fonti, però, la produzione potrebbe aver aggiunto il suo nome in extremis. Per quanto risulta, Signorini aveva effettivamente individuato un ex volto del cinema per adulti, ma non sarebbe stato lui.

I numeri del cast: 23 concorrenti e 9 riserve

Come riportato da Davide Maggio, il nuovo cast potrebbe essere composto da 23 concorrenti, con altre 9 riserve, meno costose e meno note. La selezione spazierà fra:

cantanti

pugili

attori italiani e turchi

conduttrici e opinioniste

volti cult delle reti tematiche

un ballerino

un ex politico

un personaggio legato al mondo della politica

Fra i nomi emersi ci sono Donatella Rettore e la giornalista Anna La Rosa.