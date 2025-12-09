Mirko Brunetti e Silvia Ghio festeggiano il loro primo anno d’amore. La coppia, ora residente a Londra, continua a vivere la loro storia con grande intensità, lontano dalle polemiche che negli ultimi mesi li avevano coinvolti in Italia.

Silvia ha raccontato il loro legame con queste parole: “Non ti rendi conto di cosa sia davvero l’amore finché non lo incontri, qualcosa che ti riempie, ti completa e ti fa sentire al sicuro. Semplicemente lo riconosci, in un attimo è come se fosse sempre stato lì, come se lo conoscessi da sempre. Abbiamo passato molto più di ciò che una coppia normalmente affronta nel primo anno, ma è anche il modo in cui abbiamo reagito a ciò che la vita ci ha presentato che ci ha fatto capire la forza del sentimento che ci lega”.

La coppia ha trovato equilibrio grazie alla forte alchimia che li lega: “Standoti accanto ho cambiato il mio modo di vedere le persone, ho visto quanto calore, comprensione e sostegno possano arrivare anche solo tramite un messaggio, ma anche quanto a certe persone piaccia essere crudele e insensibile, al punto da inventare motivi per esserlo. Ciò che più mi ha stupita è che, nonostante tutto, in te ho trovato una persona gentile, dolce, generosa, umile e divertente, che mi ha fatto capire quanto sia importante volersi bene oltre che amarsi. Avevamo già creato un mondo tutto nostro ancora prima di rendercene conto, fatto di obiettivi comuni, felicità, tanto bene e amore, un mondo che sento essere casa”.

Silvia ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Mirko: “Ti ringrazio per essere il mio compagno di avventure, per farmi ridere, per essere la mia spalla su cui piangere, per trattare ogni mio problema come fosse anche tuo e per amarmi allo stesso modo dal primo giorno. Ovunque la vita ci porterà, avrai sempre la mia stima e non solo per ciò che provo, ma per la bella persona che sei: la mia preferita. Buon primo anniversario”.