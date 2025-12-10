Ormai è noto da tempo che l’amicizia che legava Andrea Damante e Ignazio Moser è giunta al termine. Tra i due, infatti, si percepisce un gelo mai visto prima.

Nessuna dichiarazione dai diretti interessati

Nonostante i rumor, la causa della rottura non è mai stata confermata dagli interessati. Tutto ciò che circola si basa su ipotesi, gossip e indiscrezioni mai verificate.

In passato si era parlato di un presunto video in cui Andrea Damante e Belen Rodriguez, cognata di Ignazio Moser, sarebbero stati protagonisti di scambi non appropriati. Questi episodi avrebbero fatto infuriare Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez (sorella di Belen) e persino l’ex marito di Belen, Stefano De Martino.

Tensioni familiari tra Belen e Cecilia Rodriguez

Di certo, è noto che per lungo tempo tra Belen e Cecilia non scorreva buon sangue. La situazione sembra essersi normalizzata solo dopo la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Il vero motivo della rottura secondo Gabriele Parpiglia

Adesso, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato quale sarebbe la reale causa del distacco tra Moser e Damante. Al centro della vicenda ci sarebbe una serata finita male e un “segreto che li tiene uniti ma li ha allontanati per sempre”.