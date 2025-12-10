Sembra essere in corso una crisi nella coppia formata da Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia, il primo protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stando ai movimenti social degli ultimi giorni, i due potrebbero trovarsi in un momento di forte tensione.

Il ritorno alla vita reale di Mattia Scudieri

Dopo l’eliminazione durante l’undicesima puntata del Grande Fratello, Mattia ha ripreso la sua quotidianità. Tra le persone che lo hanno accolto, c’era anche la sua fidanzata Carlotta, con cui sembrava essere tornato il sereno.

Tuttavia, le prime mosse post-reality hanno suscitato polemiche sul web. In particolare, Mattia è finito al centro delle critiche per un like a un commento che elogiava il giovane sottolineando che il percorso con Grazia Kendi gli fosse stato contrario. Il gesto aveva provocato una forte reazione da parte dei fan della Kendi.

Successivamente, Mattia ha chiarito che si trattava di un malinteso, precisando che quel like non proveniva direttamente da lui.

Lite social con la mamma di Grazia Kendi

Qualche giorno dopo, l’ex gieffino è stato protagonista di una lite social con la mamma di Grazia Kendi. La vicenda ha ulteriormente acceso le discussioni tra fan e osservatori, aumentando il clima di tensione attorno alla coppia.

Segnali di crisi tra Mattia e Carlotta

Negli ultimi giorni, alcuni segnali social hanno fatto ipotizzare una crisi tra i due:

Carlotta Vendemmia ha iniziato a mettere like a commenti social contro Mattia Scudieri .

ha iniziato a mettere like a commenti social contro . Entrambi si sarebbero eliminati dai rispettivi social, rimuovendo anche le foto di coppia dai loro profili.

Questi segnali, uniti ai recenti episodi online, fanno pensare che la relazione possa attraversare un momento delicato.

Il post criptico di Mattia Scudieri

Proprio dopo la vittoria di Grazia Kendi al televoto per la finalissima del Grande Fratello, Mattia ha pubblicato un post sui social con un semplice simbolo di un koala e un cuore. Il significato resta ambiguo: potrebbe essere un messaggio affettuoso o semplicemente simbolico.