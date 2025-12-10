Elga Enardu e Diego Daddi hanno deciso di separarsi. A darne notizia è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha condiviso l’annuncio tramite una storia su Instagram, comunicando ai fan la fine della loro relazione.

Il messaggio di Elga Enardu

“Buongiorno a tutti, allora quello che vi sto per dire non è sicuramente facile, però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita. È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà. Vi abbraccio tutti”.

La storia tra Elga e Diego

Elga e Diego si sono conosciuti grazie al programma di dating show Uomini e Donne. Lui partecipava come corteggiatore, lei come tronista. Non sono usciti come coppia da subito: lui corteggiava un’altra, lei era single dopo un “no”.

Tuttavia, dopo la fine del programma, i due hanno iniziato a frequentarsi e la loro relazione è diventata stabile. Dopo circa 8 anni di fidanzamento, nel 2017 si sono sposati, con una cerimonia a Cagliari.

Crisi, separazione e turbolenze

A fine settembre 2023, Elga ha annunciato via Instagram la fine del suo matrimonio con Diego. Le sue parole trasmettevano dolore, delusione, la decisione di “ripartire”, e la richiesta ai follower di rispetto e discrezione.

In un’intervista successiva, Elga ha parlato di «qualcosa di intimo e personale» che ha causato la rottura, e precisato che — secondo lei — non c'è stato un tradimento da parte di nessuno dei due, né altri episodi specifici, ma piuttosto una maturità e un percorso di vita che li ha allontanati. Lei ha ammesso di aver lasciato la casa, ma ha anche dichiarato che i due erano ancora in contatto perché avevano bisogno di supporto reciproco.

Tentativo di riconciliazione e (temporaneo) ritorno di fiamma

Qualche settimana dopo la rottura, nell’ottobre 2023, la coppia ha annunciato su Instagram di voler provare a ricucire il rapporto. Elga ha parlato di voler dare una “seconda chance” al loro amore. A metà 2024, la coppia è stata vista in vacanza insieme, con dichiarazioni che suggerivano che “l’amore ha vinto” e che erano tornati insieme, felici e apparentemente in pace.

Adesso, Elga ha annunciato la rottura definitiva della relazione con Diego.