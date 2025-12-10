Il tronista Flavio Ubirti si prepara a compiere la sua scelta a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni pubblicate in esclusiva da Fanpage.it sulla registrazione del 9 dicembre, Flavio ha comunicato l’intenzione di concludere il suo percorso nel programma entro le prossime due settimane.

Prima di decidere tra Nicole Belloni e Martina Cardamone, il tronista ha richiesto di trascorrere una giornata intera con entrambe, per entrare nella loro quotidianità e confermare le impressioni maturate finora.

Al momento, sembra in vantaggio Nicole Belloni. Nell’ultima esterna con Martina Cardamone, Flavio ha ammesso di averla trovata “impostata”, minando la fiducia nel loro percorso. Al contrario, Nicole si è mostrata più autentica agli occhi del tronista, guadagnando terreno in vista della scelta imminente.

I primi passi di Ciro Solimeno sul trono

Intanto, Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina De Ioannon, inizia il suo percorso da tronista. Durante le prime esterne, è uscito con Elisa e Alessia.

Con Elisa, il tronista ha notato un atteggiamento inizialmente distaccato, che la corteggiatrice ha spiegato come naturale diffidenza. Ciro ha deciso comunque di approfondire la conoscenza, concludendo l’esterna con un ballo insieme.

Anche l’incontro con Alessia è stato positivo. La tiktoker ha smentito le voci di un flirt con Raul Dumitras, ex di Martina, e ha manifestato sorpresa per la sintonia con Ciro, dichiarando di voler continuare a conoscerlo.

Trono Over: tensioni e nuove conoscenze

Nel trono over, Gemma Galgani accusa Mario Lenti di aver baciato Maria G. solo per prendere le distanze da lei, dubitando dell’autenticità del gesto. Mario prosegue comunque nella conoscenza di una nuova dama, che decide di non restare.

Intanto, Sabrina e Carlo rivelano di aver trascorso la notte insieme. Sebbene Sabrina definisca Carlo un “porto sicuro”, ammette di avere bisogno di più tempo e accetta di conoscere un nuovo cavaliere. La situazione genera tensione: Carlo si dichiara innamorato, mentre Tina Cipollari attacca Sabrina. La dama lascia momentaneamente lo studio in lacrime, ma rientra per rimproverare Carlo di non averla difesa, pur continuando a nutrire dubbi sul loro futuro insieme.

Cinzia e Rocco comunicano la fine della loro conoscenza. Paolo, dal parterre, manifesta interesse per Cinzia, che sceglie di restare, mentre Rocco non riceve attenzioni e lascia lo studio.

Arcangelo e Magda raccontano di essersi incontrati e baciati. L’intervento di Sebastiano, che accusa Arcangelo di falsità, viene respinto da Magda, ricordando il trattamento ricevuto in passato.

Infine, Roberto dedica una poesia a Gemma Galgani nel tentativo di riconquistarla, ma la dama rifiuta, preferendo interrompere definitivamente la frequentazione.