Durante la semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 8 dicembre, Benedetta Stocchi ha fatto un passo importante, dichiarandosi apertamente a Domenico D’Alterio.

“Sono eliminata. Però ho scoperto che il nostro è amore. Cioè, da parte mia c’è amore, perché quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te. Spero che ci vedremo fuori da qui, Domenico”, le parole dell’ex gieffina,

La prudenza di Domenico D’Alterio

Il concorrente napoletano, invece, è stato più cauto: “In che senso è amore? Cosa è successo? Mi dispiace che sei stata eliminata, sicuramente ci vedremo fuori, non so cosa succederà, ma una settimana senza di te si sentirà in questa Casa. Se ho sentito le farfalle? Le voglio tanto bene, l’apprezzo tanto per la persona che è perché mi ha dato tanto questa ragazza, lo dico con il cuore”.

Tuttavia, l’eliminazione di Benedetta ha visibilmente destabilizzato Domenico, che ha spiegato: “Benedetta è Benedetta, è una persona che mi ha dato tanto, l'ho detto anche in diretta. Lo so che tipo di rapporto c'è, non è una semplice amicizia. Ci siamo completati in questa Casa, lei c'è sempre stata per me e io per lei. Stasera mi ha salvato dal televoto, mi ha dimostrato tanto. Le voglio bene veramente... Mi manca questo sì... poi mai dire mai nella vita, mi trasmette serenità”.