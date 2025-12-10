L’ex concorrente siciliano del Grande Fratello, Mattia Scudieri, eliminato a un passo dalla semifinale dell’edizione che si concluderà il 15 dicembre, ha raccontato la sua esperienza in una lunga intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Il Giornale.

“Sì, ho rosicato”: il primo commento post-eliminazione

Alla domanda su cosa abbia provato dopo essere stato escluso a un passo dalla semifinale, Scudieri ammette: “Sarei ipocrita a dir di non aver ‘rosicato’. Però, tutto sommato, sono molto fiero del percorso che ho fatto: quindi, molto soddisfatto, ma avrei voluto far qualcosa in più”.

Il ritorno a casa e la sorpresa degli amici

Rientrato nella vita di tutti i giorni, Mattia rivela chi ha riabbracciato per primo: “Ovviamente, mia madre e Carlotta sono state le prime persone che ho riabbracciato non appena rientrato... e l’unica sorpresa vera e propria è stata l’imboscata dei miei amici in aeroporto”.

Nessun rimpianto: “Dentro la Casa c’era il vero Mattia”

Parlando del suo percorso, l’ex gieffino assicura di aver mostrato sé stesso senza filtri: “No, rimpianti no: ripensando al percorso, mi rendo conto di aver avuto un avvio un po' timido, ma d’altronde fa parte della mia persona e ciò conferma il fatto che abbia portato il vero Mattia dentro la Casa, che è sempre stato il mio unico obiettivo”.

Il rapporto speciale con Omer Elomari

Fra le amicizie più forti nate nel reality, spicca quella con Omer Elomari: “Sicuramente, di arrivare a vincere il programma ma, come gli ho sempre detto, di riuscire a controllare la sua istintività e le sue reazioni; è una persona fortemente emotiva e, spesso, reagisce in modo esagerato”.

Sincerità a confronto: Omer–Rasha o Jonas–Anita?

Alla domanda sul legame più autentico tra le due coppie della Casa, Mattia risponde: “Beh, che dire… rispondendo adesso, dopo le ultime discussioni, propendo sicuramente più su Anita e Jonas, che hanno dimostrato di essere più legati. Anche se tengo a sottolineare che Rasha, come Omer, non ha mai parlato d’amore o di un sentimento forte ma, semplicemente, di essere interessata a conoscerlo – e viceversa”.

Il feeling con Grazia Kendi

Fra i rapporti più commentati, c’è quello con Grazia Kendi, che Mattia definisce così: “Un legame vero, puro. Mi è stata vicino quando ne avevo bisogno, mi ha ascoltato anche quando non doveva e ho passato con lei momenti di pura leggerezza. Avevo piacere a scherzare e ridere, e dentro la Casa cercavo la sua presenza. Sicuramente è riuscita, in poco tempo, a darmi veramente tanto”.

La delusione di parte del pubblico

Alcuni fan si sono detti sorpresi o delusi dalla foto postata con la fidanzata Carlotta: “Perché, nonostante io sia stato sempre molto chiaro, hanno visto nel percorso vissuto con Grazia il feeling di una ‘coppia’, per loro la più vera che si sia venuta a creare in Casa”.

Il chiarimento con Carlotta

Mattia conferma il confronto con la fidanzata ma lascia spazio a sviluppi futuri: “Avete dedotto male (ride, ndr). Sì, il chiarimento c’è stato… ma non c’è ancora stato un ‘verdetto’: vi terrò aggiornati!”.

I primi finalisti: sorpresa per Giulia Soponariu

Sul fatto che Giulia Soponariu e Jonas siano entrati in finale, Scudieri dice: “Non a pieno, mi aspettavo Jonas... ma Giulia mi ha lasciato un po' di stucco, nulla da togliere alla persona che è ma, visti i suoi alti e bassi in Casa come coinvolgimento o presenza, non mi aspettavo arrivasse in finale”.

Il suo vincitore ideale

Nessun dubbio su chi Mattia supporti: “Come ho più volte detto vorrei che vincesse Omer: sia per il rapporto che abbiamo creato, sia perché è una persona incredibile”.

Chi è stato il più stratega?

Infine, l’ex concorrente individua chi, secondo lui, ha giocato di più: “Sin da subito ho pensato che la più stratega fosse Anita, e ne ho avuto la conferma quando ha nominato me e Rasha (prima ancora del loro litigio), dando motivazioni che non reputo valide ma furbe. Però, penso anche che Grande Fratello sia un gioco e come tale lo scopo è vincere; quindi, ha fatto bene”.