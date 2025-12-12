Ieri pomeriggio agli studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 14 dicembre. Di seguito le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv.
I giudici della puntata sono stati:
- Orietta Berti e Michele Bravi per il canto
- Maura Paparo e Rebecca Bianchi per il ballo
Gli ospiti musicali della puntata sono stati Carl Brave e Luk3.
Durante la registrazione sono state registrate due sfide: quelle di Giorgia e Plasma, entrambe vinte dai concorrenti. In sfida per la prossima puntata sono finite Giorgia e Angie (arrivate ultime nelle rispettive classifiche) e Gard e Paola (che si sono offerti).
Gara di canto: classifiche e performance
Primo posto – Caterina
Canta Nessuno mi può giudicare. I giudici sottolineano la sua voce personale e la capacità di far propria la canzone.
Secondo posto – Riccardo
Canta Com’è straordinaria la vita. Riceve numerosi complimenti per l’interpretazione; Michele Bravi ha sottolineato che sembrava una performance autentica sua.
Terzo posto – Valentina
Canta prima Mi manchi negli occhi, poi cambia in Man I Need a causa di difficoltà vocali. Maria De Filippi le propone addirittura di ritirarsi dalla gara. Orietta Berti la elogia per il coraggio di mettersi in gioco.
Quarto posto ex aequo – Lorenzo e Michele
- Lorenzo canta Take a Look at Me Now, apprezzato per la difficoltà del pezzo e la gestione della performance nonostante la giovane età.
- Michele canta Luce di Elisa; Michele Bravi lo incoraggia, dicendo che è riuscito a farla sua.
Quinto posto – Elena
Canta Goodnight Moon.
Sesto posto – Opi
Inizia la gara un po’ giù di voce. Canta Ci vorrebbe un’altra vita di Fabrizio Moro, trasmettendo forti emozioni.
Terzultimo e penultimo posto – Gard e Flavia
- Flavia canta Jaded, ricevendo consigli su come migliorare la parte alta della voce.
- Gard interpreta un pezzo movimentato; Orietta Berti nota la sua disinvoltura, ma lui confessa di sentirsi ansioso.
Nono e ultimo posto – Angie
Canta Espresso. I giudici riconoscono la sua personalità, ma la invitano a migliorare il contatto con il pubblico.
Gara di ballo: classifiche e performance
Primo posto – Emiliano
Balla The Days. La Celentano commenta con ironia e gli dà molti complimenti per talento, passione e anima.
Secondo posto – Pierpaolo
Danza sulle note di Attacchi di panico di Blanco. I giudici apprezzano la coreografia, ma scoppia una discussione animata sulla tecnica tra Peparini, Emanuel e Celentano.
Terzo posto – Alex
Balla con Alessia sulle note di Sweet Like Cola. Riceve elogi per la sinergia con la partner e l’energia solare.
Quarto posto – Alessio
Quinto posto – Maria Rosaria
Balla con Mattia. I giudici le consigliano di dare qualcosa in più in scena.
Terzultimo e penultimo posto – Anna e Paola
Entrambe ricevono critiche da Maura Paparo. Paola subisce un confronto diretto con Chiara Bacci, ma Maria De Filippi precisa che non era un paragone.
Ultimo posto – Giorgia
Balla Carmen con Francesco. I giudici elogiano la parte superiore, ma invitano a lavorare sulla parte inferiore.