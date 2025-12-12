Ieri pomeriggio agli studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 14 dicembre. Di seguito le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv.

I giudici della puntata sono stati:

Orietta Berti e Michele Bravi per il canto

e per il canto Maura Paparo e Rebecca Bianchi per il ballo

Gli ospiti musicali della puntata sono stati Carl Brave e Luk3.

Durante la registrazione sono state registrate due sfide: quelle di Giorgia e Plasma, entrambe vinte dai concorrenti. In sfida per la prossima puntata sono finite Giorgia e Angie (arrivate ultime nelle rispettive classifiche) e Gard e Paola (che si sono offerti).

Gara di canto: classifiche e performance

Primo posto – Caterina

Canta Nessuno mi può giudicare. I giudici sottolineano la sua voce personale e la capacità di far propria la canzone.

Secondo posto – Riccardo

Canta Com’è straordinaria la vita. Riceve numerosi complimenti per l’interpretazione; Michele Bravi ha sottolineato che sembrava una performance autentica sua.

Terzo posto – Valentina

Canta prima Mi manchi negli occhi, poi cambia in Man I Need a causa di difficoltà vocali. Maria De Filippi le propone addirittura di ritirarsi dalla gara. Orietta Berti la elogia per il coraggio di mettersi in gioco.

Quarto posto ex aequo – Lorenzo e Michele

Lorenzo canta Take a Look at Me Now, apprezzato per la difficoltà del pezzo e la gestione della performance nonostante la giovane età.

Michele canta Luce di Elisa; Michele Bravi lo incoraggia, dicendo che è riuscito a farla sua.

Quinto posto – Elena

Canta Goodnight Moon.

Sesto posto – Opi

Inizia la gara un po’ giù di voce. Canta Ci vorrebbe un’altra vita di Fabrizio Moro, trasmettendo forti emozioni.

Terzultimo e penultimo posto – Gard e Flavia

Flavia canta Jaded, ricevendo consigli su come migliorare la parte alta della voce.

Gard interpreta un pezzo movimentato; Orietta Berti nota la sua disinvoltura, ma lui confessa di sentirsi ansioso.

Nono e ultimo posto – Angie

Canta Espresso. I giudici riconoscono la sua personalità, ma la invitano a migliorare il contatto con il pubblico.

Gara di ballo: classifiche e performance

Primo posto – Emiliano

Balla The Days. La Celentano commenta con ironia e gli dà molti complimenti per talento, passione e anima.

Secondo posto – Pierpaolo

Danza sulle note di Attacchi di panico di Blanco. I giudici apprezzano la coreografia, ma scoppia una discussione animata sulla tecnica tra Peparini, Emanuel e Celentano.

Terzo posto – Alex

Balla con Alessia sulle note di Sweet Like Cola. Riceve elogi per la sinergia con la partner e l’energia solare.

Quarto posto – Alessio

Quinto posto – Maria Rosaria

Balla con Mattia. I giudici le consigliano di dare qualcosa in più in scena.

Terzultimo e penultimo posto – Anna e Paola

Entrambe ricevono critiche da Maura Paparo. Paola subisce un confronto diretto con Chiara Bacci, ma Maria De Filippi precisa che non era un paragone.

Ultimo posto – Giorgia

Balla Carmen con Francesco. I giudici elogiano la parte superiore, ma invitano a lavorare sulla parte inferiore.