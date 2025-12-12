La sintonia tra concorrente e ballerino a Ballando con le Stelle è fondamentale, e nella coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti non manca di certo. Fin dallo scorso settembre, i due hanno conquistato il pubblico con la loro alchimia e complicità.

Gossip e indiscrezioni su una possibile storia d’amore

Proprio questa chimica ha fatto nascere numerosi gossip su una presunta storia d’amore segreta. Le dichiarazioni di Beppe Convertini, che ha parlato apertamente di una relazione sentimentale tra i due protagonisti di Ballando con le Stelle, hanno alimentato le speculazioni.

Dal canto loro, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno sempre descritto il loro rapporto come un “legame speciale”, senza mai menzionare l’amore. Tuttavia, durante un’intervista a La Volta Buona, Nikita si è lasciato andare a parole più intime: “Sono così fortunato ad averla nella mia vita. Lei è una donna magnifica, bellissima e fantastica”.

Nikita Perotti: “Il nostro rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più”

In un’intervista al settimanale Chi, Nikita Perotti ha raccontato della prima giornata di prove con Andrea Delogu: “All’inizio ero agitatissimo. I miei amici mi avevano messo addosso una grande pressione. Mi dicevano ‘Andrea è bellissima, simpaticissima, molto buona. Stai attento, però, perché è anche molto peperina’. Il primo giorno è stato una sorta di test per entrambi. Ci stavamo scannerizzando: lei osservava me, io osservavo lei, cercavamo di studiarci a vicenda. Ma ci siamo capiti subito. Di lei mi hanno colpito molte cose. Andrea è una persona pura, vera, genuina. E poi è molto diretta: quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno, perché vuole sempre il tuo meglio”.

Riguardo alla possibilità che il loro legame evolva in amore, Nikita ha dichiarato: “Se il nostro feeling è vero? Per me il nostro feeling è tutto reale. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. È qualcosa di magico e devo dire che non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro, perché come si dice, nella vita… mai dire mai. Comunque andrà, lei resterà per sempre nel mio cuore”.

La differenza d’età non è un ostacolo

Il ballerino ha anche confidato di aver avuto in passato relazioni con persone più grandi: “Se ho mai amato una persona più grande di me? Sì, e potrebbe capitare ancora”.

Andrea Delogu rompe il silenzio su Instagram

Adesso è stata Andrea Delogu a parlare attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ho i direct pieni di ‘dimmi che vi amate’. Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita è, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature, e questo rapporto è una di queste e spero che duri per sempre.

Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi è meno giovane […] Nikita ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempie gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non è stato facile nulla. I primi giorni gli chiesi a che giochi giocava e con che consolle, lui mi rispose ‘Non ho tempo per giocare’, e io mi sentii una cretina perché a casa ne avevo due e le risposte dovevano essere invertite in un rapporto normale.

Non è facile alla fiducia, ma facilissimo alla gentilezza e all’ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già ‘di tutti’, perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità, e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia […] Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che mi avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del ‘un legame costruito’.

Io e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv, invece è arrivato solo per esserci, per essere insieme a quelle persone lì, e da quel momento è cambiato tutto. È un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando. E non ho mai usato quella parola lì, quel sentimento lì in questo posto, non l’ho usata non perché non faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale e che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature, trasformandolo in un francobollo.

Ora Nikita sicuramente starà dormendo perché ieri ha fatto tardi per finire di limare la coreografia di sabato e per giocare a MarioKart (si è scoperto portato), e verrà da me a pranzare e mi dirà ‘Ballerina mia, guarda che casino ha combinato, di nuovo’, e io riderò, di nuovo”.