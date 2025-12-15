La storia d’amore tra Alice Campello e Álvaro Morata sembrerebbe attraversare un nuovo momento delicato. Negli ultimi giorni, alcune mosse social dei due coniugi hanno acceso i sospetti dei fan, facendo ipotizzare una possibile crisi matrimoniale.

Già nei giorni scorsi si era parlato di tensioni nella coppia, ma nelle ultime ore nuove segnalazioni starebbero rafforzando l’ipotesi di una rottura.

La smentita (parziale) di Álvaro Morata

Dopo il diffondersi dei rumor, Álvaro Morata è intervenuto indirettamente per chiarire la situazione. Come riportato dal settimanale Chi, il calciatore avrebbe contattato Alexia Rivas, collaboratrice del programma El tiempo justo, per smentire alcune voci. “Mi assicura che non c’è nessuna terza persona e tanto meno infedeltà”, avrebbe dichiarato la giornalista, aggiungendo un dettaglio significativo: “Me lo giura quasi per i suoi figli”.

Una precisazione che, tuttavia, non ha confermato né smentito ufficialmente l’esistenza di una crisi coniugale, lasciando spazio a ulteriori interpretazioni.

Le segnalazioni di Deianira Marzano: “Morata vuole separarsi”

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha condiviso nuove segnalazioni ricevute da utenti vicini alla coppia. Secondo quanto riferito, la situazione tra Alice Campello e Álvaro Morata sarebbe ormai compromessa.

“Tra Morata e Alice, a quanto mi hanno detto, è finita. Lei è rientrata di corsa in Spagna dopo l’infortunio di lui, ma Morata sarebbe un muro. Vorrebbe separarsi ed è già per vie legali”.

Al momento, si tratta di indiscrezioni non confermate, ma che stanno alimentando il dibattito sui social.

Gli indizi social che preoccupano i fan

Oltre alle segnalazioni, alcuni dettagli non sono passati inosservati agli utenti più attenti:

I figli della coppia non vengono più mostrati in volto , una scelta che ricorda quanto avvenuto durante la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

, una scelta che ricorda quanto avvenuto durante la separazione tra Alice Campello ha recentemente partecipato a un matrimonio senza Álvaro Morata

ha recentemente partecipato a un matrimonio I due appaiono sempre più distanti, sia online che nelle apparizioni pubbliche

Tutti elementi che, secondo i fan, rafforzerebbero l’ipotesi di una crisi profonda.

Nessuna conferma ufficiale dalla coppia

Al momento, né Alice Campello né Álvaro Morata hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire le voci di separazione. Non sarebbe la prima volta, però, che la coppia affronta un momento difficile.

In passato, infatti, Alice Campello aveva parlato apertamente di una crisi superata durante un’intervista a Verissimo, sottolineando l’importanza del dialogo e del supporto reciproco.