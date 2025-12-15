Elenoire Ferruzzi torna al centro dell’attenzione mediatica dopo una serata trascorsa lo scorso weekend all’Icon, nota realtà LGBT+ di Firenze. Come riportato da Biccy, Durante l’evento, la performer e personaggio televisivo ha preso di mira, con il suo stile diretto e irriverente, uno dei programmi italiani più seguiti degli ultimi anni: Belve, condotto da Francesca Fagnani.

Un video, registrato da un cliente del locale e pubblicato su TikTok, è diventato virale nel giro di poche ore, scatenando reazioni e commenti sui social.

Le parole di Elenoire Ferruzzi contro “Belve”

Nel filmato, Elenoire Ferruzzi, tra le risate del pubblico presente, esprime un giudizio estremamente duro sul programma di Rai 2 e sulla sua conduttrice. Queste le dichiarazioni riportate nel video: “Belve? Quel programma di m**da, quella fallita di m**da, è un programma commerciale che fa schifo”, ha detto Ferruzzi, spiegando il suo punto di vista.

Poi ha aggiunto: “Ci sono andati spacciatori, pu**ane, mign***e e onlyfanser. Per me può andare a fan***o lei e la sua belva di m**da”. “Una volta era un programma carino!”, ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il video, tuttavia, si interrompe bruscamente in quel momento, lasciando intendere che il suo intervento fosse destinato a proseguire.

Il precedente di Torino: Elenoire Ferruzzi e la “belva” di Francesca Fagnani

L’attacco a Belve non rappresenta un episodio isolato. In passato, infatti, Elenoire Ferruzzi aveva già espresso il suo disinteresse per il programma durante una serata in una nota discoteca del Torinese.

In quell’occasione, quando le fu posta la celebre domanda ideata da Francesca Fagnani – “Che belva ti senti?” – la risposta fu netta: “Amore, a me basta essere Elenoire Ferruzzi, delle Belve non me ne frega un ca**o!”.