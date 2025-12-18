Sono sempre di più gli ex gieffini che in queste ore stanno commentando le accuse lanciate da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini. Tra chi ha difeso il conduttore e chi, invece, si è schierato contro di lui, emergono posizioni molto contrastanti.

Chi difende e chi attacca Signorini

Elenoire Ferruzzi, Eleonora Cecere e Giselda Torresan hanno preso le difese di Signorini (ne abbiamo parlato QUI), mentre tra gli ex concorrenti che hanno puntato il dito contro di lui troviamo Salvo Veneziano, Stefano Bettarini e Daniele Dal Moro.

A questo gruppo si è recentemente aggiunto un altro ex gieffino squalificato: Filippo Nardi.

Filippo Nardi e l'espulsione dal GF Vip 5

Filippo Nardi era stato espulso durante il Grande Fratello Vip 5 per alcune frasi volgari rivolte a Maria Teresa Ruta. Nonostante fosse entrato da appena sette giorni, il 56enne aveva affrontato la situazione con grande compostezza: “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica. La mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”.

Il parere di Nardi sul caso Corona-Signorini

In una recente diretta su TikTok, Filippo Nardi è stato interrogato dai follower sul caso Fabrizio Corona – Alfonso Signorini. Senza esitazioni, l’ex gieffino ha ammesso di credere alla versione di Corona: “Secondo me potrebbe anche essere vero. Diciamo che penso che Signorini fa il moralista, fa finta di essere quella persona che porta la bandiera della giustizia e quelle persone lì magari possono avere più scheletri di tanti altri nell’armadio”.

Nardi ha precisato di non aver mai subito pressioni personali durante la sua esperienza televisiva: “Se a me è mai successo qualcosa con qualcuno? Guardate, io sono sempre stato fortunato da questo punto di vista, ho fatto un provino regolare. Nella mia vita, sono stato in tv, non ho mai dovuto compromettermi in nessun modo e mai l’avrei fatto a essere sincero”.

Ha poi aggiunto un’osservazione generale sui compromessi nel mondo della televisione: “Se vai con uno perché pensi che poi così vai in tv, questo sì che è un compromesso”.

Le voci di corridoio nel GF Vip

Filippo Nardi ha confermato che nel passato si erano diffuse alcune voci riguardo a Signorini, ma ha sottolineato che non ha mai avuto esperienze dirette: “Se sapevo qualcosa? Ma, si sentiva parlare di queste cose, c’erano voci di corridoio”.