Ieri pomeriggio, presso gli studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 21 dicembre su Canale 5. Di seguito le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv.

La puntata vede Arisa come giudice del canto e Garrison e Angelo Madonia per il ballo.

Gli ospiti musicali saranno Arisa e Jacopo Sol, mentre tra le sfide già registrate spicca quella di Gard, che ha trionfato. In vista della prossima puntata, andranno in sfida: Riccardo e Opi per il canto e Anna e Giorgia per il ballo.

Sfida di canto: classifiche e giudizi

1° posto: Michele – With or Without You

Arisa è rimasta colpita dal suo timbro e dalla capacità di suonare mentre canta.

– With or Without You è rimasta colpita dal suo timbro e dalla capacità di suonare mentre canta. 2° posto: Valentina – Mi manchi negli occhi

La cantante è definita “una ninfa” da Arisa .

– Mi manchi negli occhi La cantante è definita “una ninfa” da . 3° posto (pari merito): Angie , Caterina ed Elena Angie canta What’s Up, inserendo barre scritte da lei stessa. Caterina interpreta Rimmel. Elena si esibisce in L’appuntamento di Ornella Vanoni.

Tra i giudici nasce una lite sui voti: Pettinelli e Zerbi in contrasto.

, ed 5° posto: Plasma – Centro di gravità permanente

Apprezzato da Arisa per la sua capacità coinvolgente.

– Centro di gravità permanente Apprezzato da per la sua capacità coinvolgente. Penultimi: Lorenzo (New Shoes) e Opi (Niente panico)

Alla fine, a finire in sfida è Opi . Arisa sottolinea che il brano non si adattava al suo stile.

(New Shoes) e (Niente panico) Alla fine, a finire in sfida è . sottolinea che il brano non si adattava al suo stile. Ultimo posto: Riccardo – Careless Whisper

Deve migliorare l’inglese e gestire meglio l’emozione.

In sfida per la prossima puntata: Riccardo e Opi

Sfida di ballo: classifiche e commenti

1° posto: Emiliano – elogiato per fluidità e movimento.

– elogiato per fluidità e movimento. 2° posto: Pierpaolo – ottima esibizione, apprezzata anche da Maria De Filippi.

– ottima esibizione, apprezzata anche da Maria De Filippi. 3° posto: Alex , in coppia con Mattia .

, in coppia con . 4° posto: Paola .

. 5° posto: Maria Rosaria – deve migliorare la postura, ma ha belle linee.

– deve migliorare la postura, ma ha belle linee. Penultimi: Alessio e Giorgia Discussione tra Garrison ed Emanuel Lo dopo l’esibizione di Alessio. Giorgia balla sulle note di Lady Gaga.

e Ultimo posto: Anna – l’esibizione presenta molta “sporcizia”, secondo Garrison.

In sfida per la prossima puntata: Anna e Giorgia