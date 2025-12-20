Antonio Medugno ha deciso di raccontare la sua verità e di farlo pubblicamente. Il modello napoletano sarà protagonista del nuovo episodio di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, in uscita lunedì 22 dicembre, dopo la diffusione delle chat private tra lui e Alfonso Signorini, risalenti al periodo precedente al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

A svelare un retroscena del dietro le quinte è stato Fabio Baglivo, attuale manager di Antonio Medugno, che ha condiviso sul suo profilo Instagram un video delle riprese della puntata. Ad accompagnare le immagini, una frase che lascia presagire lo scoppio di una nuova bufera: “Qualcuno si farà malissimo”.

Il messaggio di Medugno su Instagram

Nella giornata di ieri, Antonio Medugno aveva anticipato il contenuto della chiacchierata con Fabrizio Corona con una storia su Instagram dal tono molto forte: “Avete colpito me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia compagna e mia sorella più piccola. Lunedì 22/12 la verità”.

Le accuse di Corona a Signorini

La didascalia del video pubblicato da Corona ha poi contribuito ha alimentato nuove tensioni: l’ex re dei paparazzi definisce Medugno il “caso zero” di oltre 500 ragazzi coinvolti, parlando di “molestie e violenza sessuale”.