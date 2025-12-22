Non accenna a diminuire la bufera mediatica sollevata dalle pesanti accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi, lo scorso settimana, durante una puntata del suo programma Falsissimo, ha lanciato una vera e propria bomba: avrebbe denunciato un presunto “sistema” attuato da Signorini, che prevederebbe scambi di favori, anche di natura sessuale, per assicurarsi un posto nel Grande Fratello e nel mondo dello spettacolo.

Signorini rimane in silenzio, parlano gli avvocati

Fino ad oggi Alfonso Signorini non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda, lasciando che a parlare fossero i suoi legali. Intanto Corona aveva annunciato una seconda puntata con nuovi dettagli inediti, ma la Procura di Milano è intervenuta, iscrivendo l’ex paparazzo nel registro degli indagati e sequestrando tutto il materiale, con l’ipotesi di reato di revenge porn.

Come confermato dall’avvocato Ivano Chiesa al Corriere della Sera: “L’esistenza di revenge porn è tutta da vedere. Mi aspetto la stessa tempestività e attenzione della Procura sul materiale sequestrato”.

Perquisizioni e sequestro del materiale

Il sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, responsabile del dipartimento per i reati a sfondo sessuale, hanno effettuato perquisizioni presso l’abitazione di Fabrizio Corona e le sedi della Velvet Cut Srl, dove viene girato Falsissimo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex paparazzo sostiene di possedere una chat intima tra Signorini e un modello/ex concorrente del Grande Fratello, e un selfie del modello a petto nudo. Tutto il materiale è stato sequestrato in quanto ritenuto di “contenuto esplicito ed erotico”.

Corona rigira la seconda puntata

A causa del sequestro, Corona ha annunciato di dover rifare l’intera seconda puntata, inclusa l’intervista-denuncia di Antonio Medugno. Sui social ha scritto: “Abbiamo dovuto rigirare la puntata perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura. Non è un problema: vi racconteremo una storia ancora più forte e vergognosa”.

La nuova puntata sarà pubblicata alle 21 di lunedì 22 dicembre su YouTube.

L’indagine: la Procura contro Corona

Attualmente Fabrizio Corona è sotto indagine per la diffusione di video a contenuto sessualmente esplicito, in seguito alla querela presentata da Signorini.

L’avvocato Chiesa ha commentato: “Secondo me non si tratta di revenge porn. Dov’è il reato di revenge porn quando comunico al pubblico che potrebbe esserci qualcosa di gravemente illecito nel comportamento di un personaggio pubblico? La Procura ha preso il materiale e, come detto, mi aspetto la stessa solerzia nell’analizzarlo”.