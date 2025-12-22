Giovedì sera è andata in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura.

L’ultima edizione del programma non ha brillato in termini di ascolti: sin dalle prime dirette, infatti, il reality ha faticato a ingranare e, puntata dopo puntata, il numero di telespettatori è progressivamente diminuito.

Nonostante ciò, i fan più affezionati hanno seguito fino all’ultimo le vicende dei concorrenti all’interno della Casa e alla fine hanno deciso di incoronare come vincitrice Anita Mazzotta.

La ragazza, durante il suo percorso nel reality, ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili, a partire dalla perdita della madre, evento che l’aveva spinta ad abbandonare temporaneamente il gioco, salvo poi decidere di rientrare.

Dopo il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, Anita Mazzotta si è lasciata andare ai sentimenti, iniziando una relazione con Jonas Pepe.

Una volta spenti i riflettori, in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto dopo la finale e come stesse proseguendo il rapporto tra la piercer e il modello romano lontano dalle telecamere.

Nella giornata di ieri, Anita e Jonas sono tornati sui social con un video pubblicato insieme, mettendo a tacere le voci su una presunta crisi e raccontando come stanno vivendo i primi giorni fuori dalla Casa.

Nel video, Jonas Pepe ha dichiarato: “Sapete qual è la cosa bella? Che ora posso dire quello che ca**o mi pare. Stay tuned. Come vedete stiamo insieme. Volevamo ringraziarvi per tutti i regali che ci avete fatto, per l’affetto, per i regali clamorosi. Ovviamente vi renderemo partecipi di tutti i viaggi e le esperienze che ci avete regalato”.

I Jonita hanno poi ringraziato i rispettivi fandom, singoli e di coppia. A concludere è stata Anita Mazzotta, che ha aggiunto: “Vi renderemo più partecipi, dateci il tempo: dobbiamo realizzare, siamo un po’ spaesati, ma torniamo a breve!”.