Sonia Bruganelli, produttrice televisiva ed ex opinionista del Grande Fratello, ha scritto una frase che non è passata inosservata: “La tenerezza di chi se la prende con altri per la propria inettitudine”.

Parole lapidarie e taglienti, prive di riferimenti espliciti. Proprio per questo capaci di alimentare congetture e letture incrociate nel giro di pochi minuti. In molti si sono chiesti a chi fosse realmente rivolto quel messaggio, mentre il post iniziava a circolare tra commenti, repost e ipotesi sempre più insistenti.

Secondo una parte consistente degli utenti, il commento di Sonia Bruganelli potrebbe essere una risposta indiretta a Cristina Plevani. L’ex vincitrice del Grande Fratello aveva infatti pubblicato di recente un post in cui tornava a parlare della sua esperienza nel programma, soffermandosi anche sul ruolo di Bruganelli e sulle dinamiche interne tra opinionisti e panelisti.

Nel suo intervento, Plevani aveva messo in discussione la distinzione tra le figure presenti in studio, raccontando un episodio preciso: “Panelisti o opinionisti? Non chiedetemi la differenza, non la so, ma da una risposta che una sera Sonia diede (ridendo, ma…) a Floriana, rispondendo al suo ‘Salutiamo l’altra panelista’, lei disse: ‘Voi siete i panelisti, io l’opinionista’. Ho capito che eravamo un gradino sotto. C’è sempre una gerarchia di ruoli. In tutto. Basta esserne consapevoli, prenderne atto e cercare comunque di fare del proprio meglio”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto un ulteriore passaggio che molti hanno letto come una critica diretta: “Dato che ci sono, il perché Sonia Bruganelli sia stata presa in corsa di programma non lo conosco, ma so che è più facile pensare che sia stata messa lì perché noi tre eravamo degli incompetenti. Ve lo lascio pensare”.