A cura di Annalisa Accardo

Selvaggia Lucarelli ha partecipato alla cena di Natale della sua agenzia, diretta da Francesco Facchinetti. All’evento erano presenti numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, della tv e dei social, tra cui anche due ex protagonisti di Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sempre più uniti

I due ex tronisti hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi. Dopo la fine delle rispettive relazioni, rispettivamente con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, Martina e Gianmarco si sono ritrovati e hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro legame, nato all’interno del dating show di Canale 5 quando lui era un corteggiatore della bionda romana.

Foto, video e complicità social

Oggi la coppia appare più affiatata che mai. Anche alla cena d’agenzia, Martina e Gianmarco si sono mostrati molto complici, condividendo sui social foto e video della serata insieme agli altri ospiti, tra cui proprio Selvaggia Lucarelli.

Uno scatto che li ritrae insieme è stato ricondiviso anche dalla giornalista, che ha accompagnato la foto con una battuta diventata subito virale.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli: “Maria, dammi il trono over”

A corredo dell’immagine, Selvaggia Lucarelli ha scritto ironicamente: Maria ora dammi il trono over, facendo riferimento al passato televisivo di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Uomini e Donne e strappando un sorriso ai fan del programma condotto da Maria De Filippi.