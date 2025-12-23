Selvaggia Lucarelli ha partecipato alla cena di Natale della sua agenzia, diretta da Francesco Facchinetti. All’evento erano presenti numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, della tv e dei social, tra cui anche due ex protagonisti di Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sempre più uniti

I due ex tronisti hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi. Dopo la fine delle rispettive relazioni, rispettivamente con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, Martina e Gianmarco si sono ritrovati e hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro legame, nato all’interno del dating show di Canale 5 quando lui era un corteggiatore della bionda romana.

Foto, video e complicità social

Oggi la coppia appare più affiatata che mai. Anche alla cena d’agenzia, Martina e Gianmarco si sono mostrati molto complici, condividendo sui social foto e video della serata insieme agli altri ospiti, tra cui proprio Selvaggia Lucarelli.

Uno scatto che li ritrae insieme è stato ricondiviso anche dalla giornalista, che ha accompagnato la foto con una battuta diventata subito virale.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli: “Maria, dammi il trono over”

A corredo dell’immagine, Selvaggia Lucarelli ha scritto ironicamente: “Maria ora dammi il trono over”, facendo riferimento al passato televisivo di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Uomini e Donne e strappando un sorriso ai fan del programma condotto da Maria De Filippi.