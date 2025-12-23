Grazia Kendi è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate della 19esima edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Anita Mazzotta, la giovane concorrente è tornata sui social per fare un bilancio del suo percorso nella Casa e ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto.

Giovedì 18 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la finale del Grande Fratello 19. Come pronosticato, a vincere il popolare reality show condotto da Simona Ventura è stata Anita Mazzotta, con il 50,46% dei voti.

Sul podio sono saliti anche:

Giulia Soponariu (secondo posto)

(secondo posto) Jonas Pepe (terzo posto)

(terzo posto) Grazia Kendi (quarta posizione)

(quarta posizione) Omer Elomari (quinto posto)

Le prime dichiarazioni social di Grazia Kendi

Il percorso nella Casa è stato lungo e ricco di emozioni, segnato anche dal rapporto speciale nato con Mattia Scudieri. I due giovani concorrenti si erano avvicinati, scatenando la gelosia della fidanzata di lui, Carlotta Vendemmia, che ha poi deciso di chiudere la relazione.

Il messaggio di ringraziamento ai fan

Tornata sui social, Grazia ha voluto rivolgere alcune parole di ringraziamento ai fan che l’hanno sostenuta durante la sua partecipazione al reality show: “È stato un lungo viaggio, intenso e pieno di emozioni. Per me un privilegio viverlo a pieno dal primo all’ultimo giorno. Ringrazio di cuore tutti i miei compagni di viaggio e soprattutto VOI che mi avete sostenuta e amata (e soprattutto SOPPORTATA, che mica è semplice). Grata a voi, al GF e alla vita”.

Ma come procede la conoscenza tra Grazia e Mattia? Tra i due è scattato un bacio al termine della finale, e secondo le ultime indiscrezioni, i due ex gieffini avrebbero già avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Nessun annuncio ufficiale, ma i fan della coppia, i cosiddetti “Amanters”, non vedono l’ora di scoprire in che modo evolverà il loro rapporto.