Negli ultimi giorni il nome di Davide Donadei è stato tirato in ballo nel caso di Falsissimo e nelle accuse rivolte ad Alfonso Signorini. Fabrizio Corona, nell’ultima puntata del suo format su YouTube, aveva parlato di incontri segreti e di un presunto video che coinvolgerebbe l’ex concorrente del Grande Fratello.

Tuttavia, Donadei ha deciso di chiarire la sua posizione con un video condiviso sui social, negando categoricamente ogni accusa.

Le dichiarazioni di Davide Donadei

In un video pubblicato su Instagram, Davide Donadei ha spiegato: “Io non ho mai subito nessun tipo di abuso, non ho mai subito nessun tipo di ricatto, non ho mai subito nessun tipo di violenza e non ho mai ricevuto nessun tipo di regalo. Inoltre, ci tengo a dire anche che non c’è stato nessun incontro segreto tra me e Alfonso, se non a Cinecittà, in più occasioni, ma non da soli, sempre in presenza di altri autori o altri assistenti”.

Donadei ha aggiunto di avere registrazioni delle numerose chiamate ricevute da Fabrizio Corona, sottolineando di essere pronto a testimoniare la sua verità nelle sedi opportune: “Le persone magari non hanno la vera linea dei fatti e quindi poi è facile dare un giudizio basato su quello che vi viene raccontato, ma non sempre è la verità”.

La frecciatina a Fabrizio Corona

Nella parte finale del video, Donadei ha lanciato una critica a Corona, che in passato ha chiesto scusa per alcune fake news diffuse su altri personaggi: “Ogni tanto è bene dire la verità, perché ci sono persone che possono star male e subire. Poi la puntata dopo si chiede scusa, però magari è troppo tardi: non basta chiedere scusa, perché il danno è fatto. Chiedere scusa alle volte non mette tutto a posto, soprattutto su argomenti delicati”.

Davide Donadei ha concluso invitando a un maggiore rispetto e attenzione quando si trattano storie delicate: “Mi auguro che in futuro il racconto di vicende così delicate possa avvenire con maggiore attenzione, equilibrio e rispetto nei confronti delle persone coinvolte, consapevoli che dietro ogni nome ci sono esseri umani, storie e sensibilità reali”.

I rapporti tra Davide Donadei e Alfonso Signorini

Negli ultimi giorni Fabrizio Corona aveva letto presunte chat tra Signorini e Donadei, insinuando vicende compromettenti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiarito che le conversazioni erano goliardiche e professionali, con consigli sul GF Vip e invio di foto post palestra, sempre vestito. Inoltre, l’ex tronista ha chiarito che non ci sono stati incontri privati o intimi a casa di Signorini e ha affermato di aver preso posizione sui limiti della loro interazione e che Signorini ha rispettato la sua decisione, senza compromettere l’ingresso al reality.