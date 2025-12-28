Dopo la fine del Grande Fratello, l’attenzione dei fan resta puntata su Omer Elomari e Rasha Younes, tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione del reality. I due ex gieffini, ribattezzati dal pubblico Rashmer, continuano a far discutere anche lontano dalle telecamere, soprattutto dopo una dedica di compleanno che ha acceso il dibattito sui social.

Grande Fratello, un’edizione chiusa tra polemiche e ascolti deludenti

Il Grande Fratello si è concluso giovedì 18 dicembre con la vittoria di Anita Mazzotta, chiudendo un’edizione segnata da ascolti sotto le aspettative, nonostante la conduzione di Simona Ventura. Tra i protagonisti più seguiti dal pubblico, però, spiccano proprio Omer Elomari e Rasha Younes, la cui relazione ha attraversato numerosi alti e bassi.

La storia tra Omer e Rasha: tra litigi e riconciliazioni

All’interno della Casa, la relazione tra Omer e Rasha non ha mai convinto del tutto il pubblico. La riservatezza della gieffina nel manifestare i propri sentimenti è stata spesso interpretata come freddezza. Nelle ultime settimane di gioco, inoltre, i due hanno affrontato discussioni sempre più accese, culminate in una rottura durante la Semifinale, che sembrava definitiva.

Dopo l’eliminazione di Rasha Younes, però, qualcosa è cambiato: l’ex gieffina ha ammesso di sentire la mancanza di Omer, che a sua volta, rimasto nella Casa, ha confessato il proprio attaccamento. Durante la Finale del 18 dicembre, Rasha si è presentata con un messaggio d’amore e la coppia ha deciso di darsi un’altra possibilità.

La dedica di compleanno che ha fatto discutere i social

Il 25 dicembre, giorno del compleanno di Omer Elomari, Rasha Younes ha voluto sorprenderlo con una torta personalizzata. Proprio la dedica scelta ha però diviso il web. Sulla torta, infatti, campeggiava la frase: “27 anni che mi aspettavi”.

Un messaggio ironico che ha fatto sorridere molti fan dei Rashmer, ma che non è stato apprezzato da tutti.

Fan divisi: ironia o egocentrismo?

Per i sostenitori della coppia, la frase rappresenta perfettamente l’ironia e la sicurezza di Rasha, da sempre abituata a scherzare con Omer sul loro rapporto. Per altri utenti, invece, la dedica è stata interpretata come una nuova prova dell’atteggiamento considerato da alcuni troppo egocentrico dell’ex gieffina.

Natale e compleanno insieme alle famiglie

Nonostante le critiche, Omer Elomari e Rasha Younes hanno scelto di trascorrere insieme sia il Natale che il compleanno di lui, coincidente anche con quello della madre di Rasha. Un’occasione che ha permesso alla coppia di unire le famiglie e festeggiare lontano dalle polemiche.

Sui social, intanto, non sono mancati i messaggi di supporto dei fan: “Bellissima dedica per il suo Omer” e “Mitica, la frase è azzeccatissima” sono solo alcuni dei commenti apparsi online.