Su Instagram, Andrea Delogu è tornata a parlare del rapporto con Nikita Perotti, chiarendo perché tra loro non possa nascere una storia d’amore e perché il loro legame resterà solo un’amicizia solida.

Perché Andrea Delogu e Nikita Perotti non stanno insieme

Molti fan speravano in una possibile storia d’amore tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma la realtà è diversa. Nonostante la forte chimica mostrata durante Ballando con le Stelle, i due protagonisti hanno deciso di mettere un punto fermo sulla questione.

Dopo l’ospitata a Domenica In, durante una diretta su Instagram, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno risposto alle curiosità dei fan, che da settimane si chiedono se il loro legame possa evolversi in qualcosa di più di un’amicizia.

La differenza d’età non è il problema principale

Andrea Delogu ha spiegato chiaramente perché non può nascere una relazione sentimentale con Nikita Perotti: “Perché io ho 43 anni, lui 21. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età”.

La conduttrice ha sottolineato che non è tanto la differenza d’età a renderla scettica, quanto la giovinezza di Nikita, ancora troppo immaturo per una relazione sentimentale matura.

In passato, Andrea Delogu ha già avuto una storia con una persona più giovane, l’attore Luigi Bruno, ma oggi non si sente pronta a intraprendere un nuovo legame con qualcuno che considera ancora nella fase iniziale della vita.

Una solida amicizia nata a Ballando con le Stelle

Nonostante la differenza di età, Andrea Delogu ha voluto chiarire che il legame con Nikita Perotti resta speciale. La loro amicizia, nata durante l’esperienza a Ballando con le stelle, è profonda e basata su stima reciproca e complicità.

Nikita Perotti ha confermato che tra loro non c’è interesse romantico, ma solo un forte affetto e supporto reciproco.

La verità per i fan

Per chi sperava in una love story tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, la risposta è chiara: “Tra noi c’è una bella amicizia, niente di più”.