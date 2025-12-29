Negli ultimi mesi, Valeria Marini aveva confessato di aver attraversato un periodo difficile con sua madre, Gianna Orrù, tanto da arrivare a non sentirsi più. La showgirl aveva più volte lanciato appelli in televisione, sperando in un riavvicinamento.

In un momento di grande introspezione, Valeria ha anche affrontato un pellegrinaggio a Medjugorje, chiedendo una grazia per recuperare il rapporto con la madre. Ora, finalmente, sembra che quel momento sia arrivato.

Il Natale ritrovato con la madre

Ospite di Storie al bivio, Valeria Marini ha raccontato di aver trascorso il Natale con Gianna Orrù e ha spiegato i motivi del loro allontanamento: “Il nostro distacco è la conseguenza di un argomento di cui si parla quasi tutti i giorni in televisione. Mia madre ha subito una bruttissima truffa che l’ha portata a dover combattere, a dover andare al processo. Ha avuto un percorso molto doloroso, ma non solo perché è stata derubata di tutto, ma perché, essendo una donna sarda, con una grande dignità, è stata anche offesa pubblicamente da questa persona. Infatti, nel primo processo, questa persona è stata condannata a cinque anni e a restituirle tutti i soldi, e poi ci sarà anche il secondo processo per la diffamazione di tutte le cose che sono state dette”.

A pesare sul rapporto madre-figlia c’era anche una frase detta dalla showgirl, che aveva ferito profondamente la madre: “Mamma, tu non mi chiedi mai consigli e fai sempre di testa tua”.

Queste parole, ha spiegato Valeria, avevano portato Gianna Orrù a chiudersi con tutti per oltre un anno.

La riappacificazione grazie a un’amica

Il dialogo è stato riaperto grazie a un’amica di Gianna, di nome Anna, che ha permesso alle due di chiarirsi.

“Lei non ne poteva più di tutto e si era chiusa. Quando sei al limite, con chi ti sfoghi? Con la persona con cui hai più rapporto, che in questo caso ero io. Io in un momento ho avuto un’uscita infelice, ho detto una frase sbagliata, per cui lei non parlava più con nessuno. Però l’importante è che tutto è andato bene. Tramite questa amica deliziosa, siamo riuscite a parlare. Abbiamo trascorso un Natale sereno, sereno con tutta la famiglia. Il Natale è un momento di grande gioia, dei sentimenti, dell’unione con la famiglia”.