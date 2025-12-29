Tommaso Franchi, protagonista della penultima edizione del Grande Fratello, ha trovato l’amore grazie al reality show. Oggi la sua relazione con Mariavittoria Minghetti continua a gonfie vele, a oltre un anno dall’inizio della loro storia.

In un’intervista al podcast L’altra faccia, condotto da Matteo Borsi, Franchi ha raccontato come procede la sua vita sentimentale e professionale.

La relazione con Mariavittoria Minghetti

Tommaso ha spiegato il ruolo centrale della fidanzata nella sua vita: "Mariavittoria, oltre che la mia ragazza, è diventata la mia spalla. Io e Mariavittoria ci siamo conosciuti fuori, è stato come avere una nuova relazione, un nuovo approccio. L’ho conosciuta sotto l’aspetto lavorativo, lei è completamente differente. Vederla col camice quando lavora è molto professionale, è incredibile".

Franchi ha anche parlato del rapporto con la famiglia della Minghetti: "Ho conosciuto la sua famiglia, i suoi genitori, sua sorella, sono meravigliosi e li adoro. Anche i suoi amici, lei vive a Roma, stiamo ancora cercando di collegarci bene con le cose, lei si appoggia agli studi di Siena per lavorare per fortuna".

La vita dopo il Grande Fratello

Dopo l’esperienza nel reality, Tommaso ha valutato varie opportunità nel mondo dello spettacolo: "Mi sono sentito costretto da una certa parte dopo il Grande Fratello a dover fare qualcosa nel mondo dello spettacolo, mi sono chiesto se dovessi fare un altro programma, se dovessi fare dizione, recitazione e quindi mi sono buttato a fare tante cose, dizione, scuola di recitazione, mi piaceva tantissimo, ma mi sono detto che non devo correre dietro a niente, tutto arriva, ma ci vuole pazienza".

Franchi ha aggiunto: "Questo è stato un trampolino di lancio, ma non ho fatto niente. L’esperienza è stata fine a sé stessa, quel mondo ti spinge a stare al passo, a fare tutto in fretta, io voglio seguire la mia strada, non voglio seguire i passi delle altre persone".

Passioni e nuovi progetti

Oggi Tommaso Franchi ha deciso di concentrarsi sulle sue passioni: "Mi sono reinventato dopo il GF perché avevo un seguito, fa strano. Ho cercato di trasmettere la mia passione per la mitologia, la raccontavo in un’altra chiave, cercavo di descrivere un mito in una chiave più moderna, riportarla ai giorni nostri, fare una riflessione culturale".

Il progetto ha ricevuto un ottimo riscontro: "È bello perché porto un contenuto diverso, non mi interessava apparire dal punto di vista fisico, volevo farmi conoscere per ciò che avevo dentro e mi sono messo a scrivere. È difficile non lo avevo mai fatto, mi porta via molto tempo, anche la registrazione e il montaggio".