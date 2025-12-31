Alfonso Signorini è al centro di un’inchiesta della Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia di Antonio Medugno, il modello napoletano che per primo ha parlato con Fabrizio Corona, trasformando la vicenda in un caso mediatico.

La denuncia di Antonio Medugno

“È una cosa che portavo dentro di me ma non avevo il coraggio di parlarne neppure al mio migliore amico, alla mia ragazza o ai miei genitori perché mi vergognavo. Quando tutto è venuto fuori, senza che io lo volessi, ho dovuto parlarne per forza”, racconta Medugno al Corriere della Sera.

Sul rapporto con il conduttore, aggiunge: “Mandava messaggi molto forti, focosi che culminarono in un invito a casa sua. Piscopo (il suo ex agente, ndr) mi disse: ‘Se ci vai a letto siamo a cavallo e entriamo al GF, se non ci vai ti distrugge la carriera’”.

Riguardo all’invito a casa di Signorini, Medugno spiega: “Andai a casa sua per non perdere l’occasione di fargli percepire che ero una persona perbene, che avevo altre qualità, che avevo dei valori, convinto che per questo mi avrebbe fatto lavorare”.

“Non cercavo notorietà”

Medugno rifiuta qualsiasi intento di visibilità: “Sono finito nella bufera mediatica per colpa sua e del mio vecchio manager che gli ha mandato le mie chat”.

Il modello aggiunge: “Fino ad ora facevo una vita tranquilla, continuavo a contare 3 milioni di follower su TikTok e avevo contratti con importanti firme della moda. Non avevo bisogno di una schifezza del genere. Ci ho solo perso”.

Chi è Antonio Medugno

Classe 1998, napoletano doc, Antonio Medugno è un modello e influencer con milioni di follower: 3,2 milioni su TikTok e oltre mezzo milione su Instagram.

La sua carriera decolla nel 2019 come corteggiatore a Uomini e Donne, trampolino che accelera la sua crescita social e lo porta a trasferirsi a Milano, capitale della moda.

Nel 2022 partecipa al Grande Fratello Vip, esperienza che segna la svolta definitiva. Dopo il reality, torna a lavorare come modello per diversi brand e debutta anche al cinema in ruoli secondari.

Ha fondato il marchio Partenope Hair, legato alle sue radici napoletane, che rivendica con orgoglio.