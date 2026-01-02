Shaila Gatta, ballerina e nota ex concorrente della diciottesima edizione del Grande Fratello, ha voluto fare un bilancio del suo 2025 condividendo un lungo post sui social. L’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato un anno ricco di emozioni, momenti di gioia e sfide personali.

Un anno di riflessione e crescita

Nel suo post su Instagram, Shaila Gatta ha scritto: “Bye bye 2025. Ogni anno è una esperienza, a volte leggera a volte intensa, ma tutte formative. Ogni percorso è un’opportunità per conoscerci in profondità”.

La ballerina ha spiegato che il 2025 è stato un vero e proprio viaggio interiore, fatto di risate e anche di lacrime, ma soprattutto di consapevolezza e crescita personale.

L’invito a brillare e amare sé stessi

Shaila ha aggiunto un messaggio di forza e positività: “Nessuno ha il diritto di spegnere la luce che è dentro di noi… Siate luce, brillate, e se cadete rialzatevi perché solo così scoprirete che siete capaci di grandi e bellissime cose. Imparate ad amarvi davvero così che nessuno possa mai più farvene dubitare”.