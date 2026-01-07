Al tempo della loro partecipazione a Temptation Island, quando a dividerle era Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti se ne erano dette di ogni. Offese, insulti, menzogne e video sui social erano diventati strumenti per umiliare l’altra.

La svolta al Grande Fratello

Il vero punto di svolta per Perla Vatiero e Greta Rossetti è stato il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Qui le due influencer hanno avuto modo di conoscersi meglio e di superare vecchie tensioni e incomprensioni. Dopo il momentaneo riavvicinamento tra la Vatiero e Brunetti (la storia è giunta definitivamente al capolinea nell’agosto del 2024), il rapporto tra Perla e Greta, fatto di ostilità e incomprensioni, si è trasformato in amicizia solida e sincera.

Oggi: amicizia e convivenza a Milano

Oggi Perla e Greta convivono a Milano e il loro legame è diventato indissolubile. Mirko Brunetti, che inizialmente rappresentava il pomo della discordia, è ormai sparito dai radar (vive a Londra con la nuova fidanzata). Le “Gretiero”, come vengono affettuosamente chiamate dai fan, sono più vicine che mai, pronte a sostenersi a vicenda e a condividere momenti di vita quotidiana.