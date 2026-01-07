Nuove segnalazioni su Rosario Guglielmi, ex partecipante di Temptation Island, stanno facendo rapidamente il giro del web e accendendo il dibattito tra i fan del dating show di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore, infatti, sarebbero emersi dettagli inediti su un avvistamento che non è passato inosservato.

L’avvistamento a Roma: Rosario non era solo

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, Rosario Guglielmi sarebbe stato visto domenica scorsa al cinema a Roma, in zona Piazza della Repubblica, in compagnia di una ragazza. I due apparivano molto affiatati e particolarmente vicini, un atteggiamento che ha subito attirato l’attenzione di chi era presente.

Sempre secondo la segnalazione, Rosario sembrava decisamente preso, lasciando intendere che non si trattasse di una semplice uscita tra amici.

“Sono molto intimi”: la segnalazione dal cinema

Il racconto di chi li ha notati parla chiaro: l’intesa tra Rosario e la ragazza era evidente. Sguardi complici, atteggiamenti confidenziali e una vicinanza che difficilmente lascerebbe spazio a dubbi. Un dettaglio che inevitabilmente solleva interrogativi sul suo percorso televisivo e sulla reale situazione sentimentale dell’ex protagonista di Temptation Island.

Il retroscena: “Si frequentano da tempo”

A rendere la vicenda ancora più interessante arrivano ulteriori indiscrezioni. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la ragazza vista con Rosario sarebbe la stessa con cui lui si starebbe frequentando già da tempo.

A confermare il tutto, sempre secondo le fonti, sarebbe stato lo stesso Rosario Guglielmi, che avrebbe confidato questa frequentazione a un’altra ex fidanzata del villaggio, incontrata casualmente in negozio.

Un retroscena che cambia completamente la lettura dell’avvistamento e fa pensare a una conoscenza tutt’altro che recente o occasionale.

La polemica: “In diretta diceva di essere libero per il trono”

A far discutere maggiormente il pubblico è però un altro dettaglio emerso nelle ultime ore. Secondo diverse segnalazioni, durante una diretta social, Rosario Guglielmi avrebbe dichiarato di essere ancora libero e disponibile per un eventuale trono, lamentando anche di essere stato trattato con troppa severità.

Un’affermazione che oggi, alla luce di questi avvistamenti, sta facendo storcere il naso a molti fan, che si interrogano sulla coerenza delle sue parole.

Cosa c’è davvero tra Rosario e la misteriosa ragazza?

Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dal diretto interessato, ma le segnalazioni continuano ad alimentare il gossip. Resta da capire se Rosario Guglielmi deciderà di rompere il silenzio e chiarire la sua posizione o se lascerà che siano i fatti a parlare.